500 گروه تذکر لسانی در آموزش و پرورش همدان فعال است

محمدجواد بيات در گفتگو با مهر، امر به معروف و نهي از منكر را موجب تأمين سلامت اجتماعي و حفظ اقتدار و انسجام ملي و ابهت ديني دانست و افزود: امر به معروف و نهي از منكر انضباط اجتماعي به دنبال مي‌آورد.

بيات ابراز داشت: برخلاف ديدگاه عمومي و چهره خشني كه از امر به معروف و نهي از منكر به جامعه معرفي شده است هدف اين فريضه الهي پاشيدن بذر محبت در جامعه و دعوت افراد به خير و نيكي براي داشتن جامعه‌اي رستگار، فعال، پيشرفته و توسعه يافته است.

محمدجواد بيات اثربخشي تذكر يك دانش‌آموز به دانش‌آموز ديگر را بسيار بالا خواند و ادامه داد: تأكيدات مقام معظم رهبري نيز بر اين است كه اگر يك كار زشت در جامعه توسط 10 نفر تذكر داده شود بسيار اثربخش‌تر خواهد بود تا تنها توسط يك نفر مطرح شود چرا كه تأثير تذكر لساني از مشت‌هاي آهنين نيز بيشتر است.

محمدجواد بيات اضافه كرد: 350 هیئت امر به معروف و نهي از منكر محلات نیز از طريق پايگاه مقاومت بسيج در ایام محرم فعال می شوند.