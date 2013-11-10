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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

250 هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم کشف شد

250 هزار لیتر سوخت قاچاق در قشم کشف شد

قشم - خبرگزاری مهر: فرمانده دریابانی شهرستان قشم گفت: ماموران دریابانی قشم دو فروند لنج حامل 250 هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهاي قشم متوقف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله لشكري شنبه شب در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این لنج بامداد شنبه هنگام حرکت از مبدا بندرعباس به سمت آب های آزاد در حال حركت بود كه توسط نيرو هاي در حوالي جزيره هرمزمتوقیف شد.

سرهنگ لشکری افزود: در این رابطه 26 قاچاقچی سوخت كه متعلق به شهر سوروي بندرعباس بودند دستگیر شدند.

سرهنگ لشكري بيان کرد: پيش از اين هنگامی که ماموران این پایگاه اقدام به توقیف یک فروند لنج حامل افزون بر 110هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شرق جزیره لارک قشم کردند، قاچاقچیان با مشاهده ماموران افزون بر 30هزار لیتر از این محموله را به سطح دریا ریختند؛ كه ماموران این پایگاه 80هزار لیتر باقی مانده این محموله قاچاق را به شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان قشم تحویل دادند.

 

 

کد مطلب 2172905

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