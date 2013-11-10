بازگشت کارتهای سالیانه مترو نهایی نشده است / تاثیر کارتهای اعتباری بر اقتصاد شهروندان

محسن پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جلسه غیرعلنی شورای شهر در رابطه با موضوع فروش بلیت های یکساله مترو به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تذکر دادیم گفت: هزینه‌های بسیاری از شهروندان تهرانی به واسطه خرید کارتهای بلیت یکساله کاهش پیدا می کرد و در واقع محاسبات شهروندان بر مبنای این کاهش هزینه برنامه ریزی می شد که برای شهروندان دارای اهمیت است.



عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در این راستا ما به مسئولان معاونت حمل و نقل تذکر دادیم که کارتهای بلیت مترو یکساله را حذف نکنند، بنابراین قرار شد که حوزه حمل و نقل در رابطه با از سرگیری فروش مجدد کارتهای بلیت مترو بازنگری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است محدودیتی برای ارائه کارتهای مترو در نظر گرفته شود گفت: خدمات ارائه شده توسط شهرداری برای مردم نباید با افزایش هزینه همراه باشد. بنابراین بهره مندی از کیف الکترونیکی به منظور استفاده مترو و اتوبوس امری شدنی است و مسئولان حوزه کارشناسی و مدیریت نباید تصمیمی اتخاذ کنند که مردم از کارتهای متعدد استفاده کنند و تنها خدمات از طریق یک کارت الکترونیکی ارائه شود.

پیرهادی با تأکید بر اینکه مسئولان شهری نباید برای مردم دغدغه ایجاد کرده و موجب نارضایتی آنها باشند، خاطرنشان کرد: شورای شهر مخالف هرگونه اقدام است که موجب نارضایتی برای مردم باشد. هنوز شورای شهر تصمیمی قطعی و رسمی در زمینه استفاده از کارتهای سالانه مترو نگرفته است.