دستفروشان رشت ساماندهی می شوند/ لزوم رعایت حقوق شهروندی

فاطمه شیرزاد در گفتگوی اختصاصی یا خبرنگار مهر افزود: بر این اساس شهرداری رشت قصد دارد تا با تملک زمین در کوچه زیبایی خیابان شیک و استقرار دستفروشان به این مسئله پایان دهد.



وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت اظهار داشت: ایجاد فضای جدید برای اشتغال بخشی از مشاغل سیار و بی‌کانون در این شهر کاهش آسیب‌ های اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص را به دنبال دارد.



عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ايجاد بازارهاي موقت برای ساماندهی دستفروشان ادامه داد: مشكل اصلي ايجاد این گونه بازارها تعيين فضاي مناسب است كه متاسفانه برخي از مناطق اين فضا را در اختيار ندارند.

لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت



وی عنوان داشت: کارگروه ساماندهی و رسیدگی به مشکلات دستفروشان و معضل سد معبر در شورای اسلامی شهر رشت با ریاست " محمد حسین کارگرنیا " راهکار هایی را در این باره ارائه کرده است.



شیرزاد گفت: جانمایی دستفروشان خیابان های شیک، امام خمینی رحمت الله علیه، شریعتی، مطهری، چمران و سلیمانداراب رشت تنها با رعایت حقوق شهروندان و عابران در استفاده از معابر به عنوان یکی از اقدام های موثر شمرده می شود.



وی همچنین افزود: این در حالیست که سد معابر از سوی کسبه و دستفروشان و اشخاص مختلف در معابر عمومی شهر بر اساس قوانین جاری کشور ممنوع و با متخلفان و ایجادکنندگان سد معبر باید از سوی منابع مربوطه از جمله شهرداری برخورد می شود.



عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه عوامل یسیاری در ايجاد اين مشكل جامعه شهري نقش دارند، ادامه داد: افزايش جمعيت مهاجرت به شهرها، افزايش تراكم نيروي كار در شهرها و نبود امكانات به كارگيري آنها، فرار از پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي كه موجب روي آوردن اشخاص به مشاغل كاذب شده از عوامل اصلی ایجاد معضلی به نام دستفروشی است.



وی با بیان اینکه سد معبر در شهر تاثير بسزايي در مسائل فرهنگي و چهره شهر خواهد داشت، افزود: مسئولان با برنامه‌ ريزي دقيق و قوانين محكم باید دستفروشان را به جايگاه ‌هاي ويژه ای که برای آنان در نظر می گیرند، هدايت كنند.



شیرزاد با تاکید بر اینکه امر مزبور نه تنها چهره زشت را از شهر مي ‌زدايد بلكه موجب تسهيل در خريد مردم نيز می شود، اظهار داشت: شهر رشت در گير و دار باريكي و تنگي خيابان ها به سر مي‌ برد که علاوه بر دستفروشان، مغازه‌ داران و ميوه ‌فروشان نيز اجناس خود را در خيابان ها در معرض ديد مردم مي ‌گذارند.

پیاده روهای رشت در تسخیر مغازه داران



وی همچنین ییان داشت: مسئولان شهرداري به هر میزان که با توسل به هشدار و جريمه مانع سد معابر از سوي كسبه و دستفروشان شوند، عدم همكاري آنان موجب افزايش تضييع حقوق شهروندي مي شود.



عضو شورای اسلامی شهر رشت یادآور شد: بر اساس تبصره یك بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری های كشور سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میادین، پارك ها و باغ های عمومی برای كسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مكلف است نسبت به رفع موانع موجود و آزاد سازی این اماكن و معابر اقدام كند.