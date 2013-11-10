رواج امر به معروف و نهی از منکر عامل ترویج ارزشهای اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ گورچینی شامگاه شنبه در نشستی که با موضوع احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با حضور برخی اساتید و دانشجویان در دانشگاه پیام نور برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر از اهداف قیام عاشورا بوده، ما هم بایدبرای پیاده کردن آن در جامعه تلاش کنیم.

وی به اهمیت احیای امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: احیای این فریضه الهی سلامت جامعه را تضمین می کند .

وی همچنین بر شناسایی منکراتی که به معروف تبدیل شده تاکید کرد و گفت: متأسفانه برخی منکرها در جامعه به معروف تبدیل شده‌اند که تحقیق و بررسی در رابطه با این معضل در جامعه یک ضرورت است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: امربه معروف ونهی از منکر به جای تمرکز انحصاری در متن جامعه باید مقداری هم به سمت خانواده‌ها کشیده شود زیرا اگر نهاد خانواده اصلاح شود روی فرزندان نیز موثر خواهند بود.

گورچینی همچنین به اهمیت تربیت دینی کودکان در راستای نهادینه شدن ارزش های دینی اشاره کرد و بیان داشت: تربیت فرزندان به طریق و شیوه اسلامی، جامعه از خطرات و آسیب‌های فراوانی ایمن خواهد بود.

وی در پایان بر رواج امر به معروف و نهی از منکر میان جوانان بویژه جوانان دانشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: آشنایي قشر جوان و دانشجو با اصل این فریضه الهی در اصلاح جامعه و ترویج ارزش های اخلاقی تاثیر بسزایی دارد.