کتاب زندگینامه آلکس فرگوسن در راس فهرست فروش بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، زندگینامه آلکس فرگوسن برای دومین هفته موفق به فروشی میلیون پوندی شد و در راس فهرست پرفروش‌های بریتانیا جا خوش کرد.

این کتاب با فروشی که چندین برابر کتاب رده دوم جدول پرفروش‌های بریتانیا است موفق شد تا در مقایسه با فروش کتاب «دوران مرد مرده» نوشته پیتر جیمز در برابر فروش هریک نسخه از این کتاب، چهار نسخه کتاب به فروش برساند.

به این ترتیب کتاب «زندگینامه خودنوشت من» با فروش 102 هزار و 828 نسخه در هفته دوم انتشارش اندکی کاهش را در مقایسه با هفته اول که فروشی 115 هزار و 547 نسخه ای را ثبت کرده بود، تجربه کرد.

این کتاب موفق شده تا نام خود را به عنوان سریع‌ترین کتاب غیرداستانی از نظر فروش از سال 1998 تاکنون نیز به جای بگذارد. این رکورد تاکنون در اختیار کتاب «چطور آشپزی کنیم: کتاب دوم» نوشته دیلیا اسمیت بود. با این حال سر آلکس فرگوسن هنوز آرزوی بزرگتری دارد و آن این است که موفق شود تا کتاب خاطرات ورزشی دیوید بکهام را که رکورد فروش در تاریخ کتاب‌های ورزشی را در دست دارد، پشت سر بگذارد.

به گفته اتحادیه کتابفروشان بریتانیا، کتاب بکهام با عنوان «سمت من» با فروش 635 هزار نسخه از زمان انتشارش در سال 2003 تاکنون، پرفروش ترین کتاب ورزشی بریتانیا بوده است.

با این حال یک رقابت دیگر هم در کار است و آن انتشار کتاب جدید بکهام است که قرار است همین ماه منتشر شود. اما منتقدان شانس فرگوسن را بیشتر از این کتاب می‌دانند و یپش بینی می‌کنند این کتاب همچنان در اوج باقی بماند و پرفروش‌ترین کتاب شب کریسمس نیز بشود.

کتاب «زندگینامه خودنوشت من» که بخشی از خاطرات ورزشی سر آلکس فرگوسن است، در حالی در راس کتاب‌های پرفروش غیرداستانی بریتانیا جای دارد که در همین زمان اندکی که از انتشاراش می‌گذرد، یکی از 10 کتاب پرفروش سال 2013 شده است. این کتاب تاکنون 218 هزار و 385 نسخه فروش کرده و تنها کتاب جلد سختی که بیشتر از آن فروخته کتاب داستانی «دوزخ» نوشته دن براون است.

کتاب خاطرات فرگوسن به دلیل مباحث مناقشه برانگیزی که در آن مطرح شده و مباحثی که او برای کار مربیگری‌اش با چهره‌هایی چون دیوید بکهام، روی کین و وین رونی داشته، با توجه زیاد رسانه‌ها نیز روبرو شده است.

دیوید مویس که مربی فعلی تیم منچستر یونایتد است نیز قصد دارد تا کتاب زندگینامه‌اش را پیش از تصدی این پست به بازار بفرستد. این کتاب درباره مقطعی است که او باید برای کسب مقام قهرمانی در اسپانیا در برابر تیم رئال سوسیداد ایستادگی می‌کرد. وی پیش از این که مربی منچستر یونایتد شود، سرمربی اورتون بود.