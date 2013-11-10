فعالیت 30 تیم پلیس برای برخورد با خودروهای دودزا/ نصب پلاک تعمیرگاه روی خودروهای دارای نقص فنی

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات پلیس برای کاهش آلودگی هوای پایتخت اظهار داشت: براساس تصیم کمیته کاهش آلودگی هوای تهران در دو روز آینده طرح زوج و فرد در سطح پایتخت و از درب منازل اجرا می شود. براین اساس پلیس از تردد خودروهای غیرمجاز جلوگیری کرده و متخلفان برابر 200 هزار ریال جریمه می شوند.

وی ادامه داد: طرح تشدید برخورد با خودروهای دوزدا و فاقد معاینه فنی از فردا در پایتخت اجرا می شود. و30 تیم گشتی ویژه با تردد در سطح شهر با این خودروها برخورد می کنند. ضمن اینکه تمامی نیروهای سطح شهر در صورت برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای دودزا این خودروها را توقیف می کنند.

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه خودروهای دودزا پلاک تعمیرگاه دریافت می کنند،افزود: این خودروها از سوی پلیس توقیف و برای رفع نقص پلاک تعمیرگاه دریافت می کنند. صاحبان این خودروها در صورت رفع نقص می توانند پلاکشان را دریافت و در شهر تردد کنند.

رحیمی در خصوص خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: این خودروها از سوی ماموران اعمال قانون می شوند.