رئيس قوه قضائيه اصلاحيه قانون ثبت اختراعات را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ گردیده ، به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

در اجرای ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ و قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور، مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

۱. ماده ۲۸ آیین‌نامه و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۲۸: مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف ۴ ماه ضمن انطباق با شرایط شکلی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی مقدماتی می‌نماید. پس از بررسی مقدماتی و احراز شرایط شکلی اختراع، مرجع مذکور موظف است یک نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارک و مستندات مربوط به مرجع ذیصلاح جهت احراز ماهوی اختراع ادعایی ارسال نماید. مرجع یاد شده ضمن حفظ محرمانگی اختراع، حداکثر ظرف ۵ ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط ماهوی اختراع مقرر در قانون و این آئین‌نامه بررسی و نتیجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام می‌نماید. مرجع ثبت به محض وصول پاسخ حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه مرجع بررسی ماهوی ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضی را ظرف مدت سه ماه به نحو مقتضی بررسی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. در صورت ضرورت مرجع بررسی ماهوی می‌تواند توضیحات تکمیلی متقاضی را اخذ نماید.

تبصره ۲: سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌سازی درون سازمانی و برون سازمانی و آموزش تخصصی کارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره ۳: سازمان ثبت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی و بین‌المللی نسبت به ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهیل بررسی ماهوی در اختیار مرجع ذیصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره ۴: متقاضی مکلف است هزینه بررسی ماهوی اختراعات را ظرف مدت ۳۰ روز به شرح مقرر در جدول هزینه‌ها به مرجع بررسی ماهوی پرداخت و رسید آن را به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه در موعد مقرر، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد.

تبصره ۵: کسب نظر از مراجع ذیصلاح بر اساس قرارداد با آن‌ها صورت می‌گیرد.

۲. به ماده ۱۷۰ آئین‌نامه یک تبصره به عنوان تبصره (۶) اضافه می‌گردد:

تبصره ۶: چنانچه کمیسیون، اخذ توضیح از کارشناس یا کارشناسان بررسی ماهوی اختراع را جهت اتخاذ تصمیم ضروری بداند می‌تواند از آنان برای حضور در جلسه دعوت نماید.

۳. به بند (۱) ضمیمه یک جدول هزینه‌ها یک بند به عنوان بند (۱۷) به شرح زیر اضافه می‌گردد:

۱۷: هزینه بررسی ماهوی اختراع شخص حقیقی ۱.۵۰۰.۰۰۰ و شخص حقوقی ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

این اصلاحیه بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.