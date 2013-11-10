وضعیت امروز بندر امام مناسب نیست

علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدوارم با پشتیبانی اعضای شورای شهر و همچنین همه مسئولان در سطح شهرستان ماهشهر و استان خوزستان بتوانیم جایگاه بندر امام خمینی را که مزین به نام این بزرگمرد تاریخ است را به آنچه که استحقاقش را دارد برسانیم.
وی بیان کرد: باید بپذیریم وضعیت امروز بندر امام وضعیت مناسبی نیست و در همه زمینهها عقبماندگیها و کمبودها فراوان است. در دورههای قبلی کارهای بسیار خوبی انجام شده اما متناسب با ارزشها و نیازهای شهر بندر امام نبوده، چرا که این شهر یک شهر استراتژیک، بندری و صنعتی است و با وجود همه این ظرفیتها اما مسائل و مشکلات عدیده و فراوان است.
گلمرادی عنوان کرد: مقصر بخش عمدهای از این مشکلات ما به عنوان مسئولان هستیم، که کمکاری و کوتاهی کردهایم و علاوه بر آن محدودیت منابع مالی هم مزید بر علت شده است.
شهردار بندر امام خمینی تاکید کرد: امیدوارم با یک تلاش شبانهروزی و رویکرد علمی و جهادی که بر شهرداری بندر امام حاکم است و همچنین با کار کارشناسی و مطالعاتی و با بهرهگیری از دانش و خرد همه دوستان، بتوانیم این عقبماندگی را جبران کنیم.
گلمرادی با بیان اینکه امروز مردم بندر امام مردم امیدواری هستند، اظهار داشت: بعد از این باید دنبال جلب رضایتمندی این مردم فهیم باشیم.
وی ادامه داد: در تمام دنیا رمز و راز موفقیت مدیریت واحد و یکپارچه برای جلوگیری از هدر رفت سرمایهها، دوبارهکاریها و موازیکاریهاست، که متاسفانه این اتفاق در کشور ما نیافتاده است اما میتوانیم به شکل مجازی این مشکل را برطرف کنیم.
شهردار بندر امام خمینی تصریح کرد: در دو سال اخیر این اتفاق در بندر امام افتاد و همه ادارات و ارگانها با تعاملی بسیار خوب، این مدیریت یکپارچه را عملا انجام دادند و نتیجه آن رضایتمندی بسیار خوبی است که در این شهر حاکم است.
گلمرادی گفت: امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد و با تلاش مضاعف و بهرهگیری بهتر از منابع بتوانیم شاهد تحولات چشمگیری در بندر امام خمینی باشیم.
ماهشهر - خبرگزاری مهر: شهردار بندر امام خمینی گفت: باید بپذیریم وضعیت امروز بندر امام وضعیت مناسبی نیست و در همه زمینهها عقبماندگیها و کمبودها فراوان است.
علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدوارم با پشتیبانی اعضای شورای شهر و همچنین همه مسئولان در سطح شهرستان ماهشهر و استان خوزستان بتوانیم جایگاه بندر امام خمینی را که مزین به نام این بزرگمرد تاریخ است را به آنچه که استحقاقش را دارد برسانیم.
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