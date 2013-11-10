  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

حمایت 14 میلیارد ریالی ستاد نانو از هزار و 800 محقق

حمایت 14 میلیارد ریالی ستاد نانو از هزار و 800 محقق

ستاد نانو در دو نوبت در آبان ماه بیش از 14 میلیارد ریال از پایان نامه‌ها و مقالات علمی محققان حمایت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو اول و 15 آبان ماه 1392 بیش از 14 میلیارد ریال به هزار و 807 محقق پرداخت کرده است. این حمایت‌ها به افرادی که پروپوزال، پایان نامه و مقاله آنها تا آخر مرداد ماه 1392 در ستاد فناوری نانو داوری شده، تعلق گرفته است.

این حمایت‌ها علاوه بر پایان نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مشمول مقالات علمی ISI، برگزاری کنفرانس و کارگاه و دوره‌های پسا دکتری نیز شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در تاریخ اول آبان ماه

نوع حمایت تعداد مبلغ به ریال
پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) 487 2988000000
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) 505 1542000000
پایان نامه دکتر (دانشجو) 99 1836000000
پایان نامه دکتر (استاد راهنما) 98 918000000
مقاله ISI 112 1669500000
مقاله علمی پژوهشی 41 223600000
ارائه مقاله درکنگره خارجی 28 146000000
حمایت از دانشجویان پسادکتری (انکوباتور) 17 325000000
چاپ کتاب 1 8000000
جمع 1388 9656100000

فرآیند پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در شهریور و مهر ماه 1392 نیز در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

حمایت تشویقی پرداخت شده در 15 آبان ماه

نوع حمایت تعداد مبلغ به ریال
پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) 132 840000000
پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) 1 3000000
پایان نامه دکتری (استاد راهنما) 2 18000000
مقاله ISI 275 4293000000
برگزاری کارگاه 1 10000000
برگزاری کنفرانس 5 89000000
جمع 419 5253000000

 

کد مطلب 2172927

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