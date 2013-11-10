حمایت 14 میلیارد ریالی ستاد نانو از هزار و 800 محقق

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو اول و 15 آبان ماه 1392 بیش از 14 میلیارد ریال به هزار و 807 محقق پرداخت کرده است. این حمایتها به افرادی که پروپوزال، پایان نامه و مقاله آنها تا آخر مرداد ماه 1392 در ستاد فناوری نانو داوری شده، تعلق گرفته است.
این حمایتها علاوه بر پایان نامههای دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مشمول مقالات علمی ISI، برگزاری کنفرانس و کارگاه و دورههای پسا دکتری نیز شده است.
حمایت تشویقی پرداخت شده در تاریخ اول آبان ماه
|نوع حمایت
|تعداد
|مبلغ به ریال
|پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)
|487
|2988000000
|پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
|505
|1542000000
|پایان نامه دکتر (دانشجو)
|99
|1836000000
|پایان نامه دکتر (استاد راهنما)
|98
|918000000
|مقاله ISI
|112
|1669500000
|مقاله علمی پژوهشی
|41
|223600000
|ارائه مقاله درکنگره خارجی
|28
|146000000
|حمایت از دانشجویان پسادکتری (انکوباتور)
|17
|325000000
|چاپ کتاب
|1
|8000000
|جمع
|1388
|9656100000
فرآیند پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در شهریور و مهر ماه 1392 نیز در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.
حمایت تشویقی پرداخت شده در 15 آبان ماه
|نوع حمایت
|تعداد
|مبلغ به ریال
|پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)
|132
|840000000
|پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
|1
|3000000
|پایان نامه دکتری (استاد راهنما)
|2
|18000000
|مقاله ISI
|275
|4293000000
|برگزاری کارگاه
|1
|10000000
|برگزاری کنفرانس
|5
|89000000
|جمع
|419
|5253000000
نظر شما