حمایت 14 میلیارد ریالی ستاد نانو از هزار و 800 محقق

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو اول و 15 آبان ماه 1392 بیش از 14 میلیارد ریال به هزار و 807 محقق پرداخت کرده است. این حمایت‌ها به افرادی که پروپوزال، پایان نامه و مقاله آنها تا آخر مرداد ماه 1392 در ستاد فناوری نانو داوری شده، تعلق گرفته است.

این حمایت‌ها علاوه بر پایان نامه‌های دوره کارشناسی ارشد و دکتری، مشمول مقالات علمی ISI، برگزاری کنفرانس و کارگاه و دوره‌های پسا دکتری نیز شده است.

حمایت تشویقی پرداخت شده در تاریخ اول آبان ماه

نوع حمایت تعداد مبلغ به ریال پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجو) 487 2988000000 پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما) 505 1542000000 پایان نامه دکتر (دانشجو) 99 1836000000 پایان نامه دکتر (استاد راهنما) 98 918000000 مقاله ISI 112 1669500000 مقاله علمی پژوهشی 41 223600000 ارائه مقاله درکنگره خارجی 28 146000000 حمایت از دانشجویان پسادکتری (انکوباتور) 17 325000000 چاپ کتاب 1 8000000 جمع 1388 9656100000

فرآیند پرداخت حمایت تشویقی موارد تایید شده در شهریور و مهر ماه 1392 نیز در حال انجام است و در صورت پرداخت اطلاع رسانی خواهد شد.

حمایت تشویقی پرداخت شده در 15 آبان ماه