تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی رشت نیازمند اعتبار قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده شامگاه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به موانع موجود در عدم تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان رشت افزود: متاسفانه 9 سال از آغاز این پروژه می گذرد و اتمام این پروژه فرهنگی در استان به دلیل عدم مدیریت صحیح در برنامه ریزی اتمام آن با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه لطمات فقدان کتابخانه مرکزی در استان محسوس است، تصریح کرد: مرحله بندی ساخت این پروژه باید طی مکاتبه ای با امضای استاندار و رئیس مجمع نمایندگان گیلان تنظیم و در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گیرد.

معاون استاندار گیلان در آستانه فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی بر اهتمام دوباره به اختصاص دادن فضاهایی برای قرائت خانه ها در استان تاکید کرد.

وی افزود: مدارس بسیاری در برخی از روستاهای استان بدون استفاده کاربردی رها شده اند که می توان از این مدارس به عنوان قرائت خانه استفاده کرد.

اکبرزاده در ادامه ایجاد کتابخانه های مجازی و همکاری با انجمن های مردم نهاد را ظرفیت جدی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان دانست