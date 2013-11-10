نفرات برتر فرم های مختلف انتخابی ووشو قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم های ملی ووشو مهم‌ترین برنامه پیش روی فدراسیون ووشو به شمار می رود و بر اساس برنامه ریزی این فدراسیون در آذر ماه به انجام می رسد، به همین خاطر مدعیان اعزام به این رقابت ها در انتخابی تالو قم شرکت کردند.



تالو یکی از بخش‌های ورزش ووشو به شمار می رود که در این بخش به اجرای فرم های سنتی چینی همراه با در برگیری انعطاف، استحکام، استقامت و تمرکز پرداخته می‌شود، ضمن اینکه این بخش به زیرشاخه‌های متعددی برای نمایش فرم های تالو تبدیل شده است که همه آنها در همان مجموعه تالو گردآوری شده‌اند و به عنوان پیکره‌ای واحد از آنها در مسابقات استفاده می‌شود.



حالا با توجه به اینکه ووشوکاران تالو کار کشورمان قرار است آماده پیکارهای ووشو قهرمانی جهان و آسیا در سال آینده میلادی و همچنین پیکارهای ووشو بازی های آسیایی سال 2014 میلادی در شهر اینچئون کره جنوبی شوند، مسابقات انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی مختلف برای هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود.

بر همین اساس هیئت ووشوی استان قم نیز با هدف فراهم کردن امکان حضور بهترین های حال حاضر این رشته در انتخابی تیم ملی یک دوره رقابت های انتخابی را در سطح استان قم و با حضور 22 تن از بهترین تالو کاران باشگاه های مختلف برگزار کرد.



معرفي برترين هاي انتخابي تالو قم براي اعزام به پيکارهاي قهرماني کشور و انخابی تیم ملی در حالی صورت گرفت که بر اساس برنامه ریزی هیئت ووشو استان قم، در اين پيکارها 22 مدعي از باشگاه هاي مختلف حضور داشتند و در رده هاي سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با يکديگر پیکار کردند.



برترين هاي رده سني نونهالان:



فرم چانگ چوان: مجتبي واسعي، سيدمحمدرضا موسوي و عرفان رعنايي



فرم جي ين شو: آرش تقي لو



فرم دائو شو: مهدي برازنده



برترين هاي رده سني نوجوانان:



فرم نن چوان: اميرمحمد قليچ خان، محمدحسام پارساخو و محمدمهدي خيرالله زاده



فرم نن گوئن: اميرمحمد قليچ خان



فرم چانگ چوان: ابوالفضل ابراهيمي



فرم چيانگ شو: ابوالفضل ابراهيمي



برترين هاي رده سني جوانان:



فرم چانگ چوان: احمد عمويي و اميرحسين عليزاده و محمدحسين محسني نسب



فرم دائو شو: محمدامين کچويي و محمدحسين محسني نسب



فرم نن چوان: محمدرضا اسکندري و علي برازنده



فرم نن دائو: محمدرضا اسکندري



فرم نن گوئن: علي برازنده



برترين تالوکار رده سني بزرگسالان:



فرم دائو شو: هوشنگ ارمکان

