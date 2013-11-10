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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

معاون فرماندار بيجار:

هيئت هاي مذهبي بيجار با نيروي انتظامي همكاري کنند/ اختصاص هشت جایگاه برای ذبح قربانی

هيئت هاي مذهبي بيجار با نيروي انتظامي همكاري کنند/ اختصاص هشت جایگاه برای ذبح قربانی

بیجار - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار بیجار گفت:با توجه به برپایی دستجات عزاداری لازم است هیئات مذهبی با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، باقرجدی امین‌پورصبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و تعامل هیئت‌های عزاداری و مذهبی مساجد با نیروی انتظامی که با حضور برخی اعضای هیئت‌های مذهبی مساجد در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری بیجار برگزار شد اظهار داشت: در راستای اجرای مناسب برنامه های دستجات عزاداری لازم است هیات های مذهبی با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم مبارزه با آسیب های عزاداری اضافه کرد: مدیریت و کنترل موارد انحرافی در عزاداری ها و مبارزه با شبهه ها و خرافات از رسالت های مروجان فرهنگ دینی است و باید در این زمینه برنامه ریزی های کاملی صورت بگیرد.

وی افزود: ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان دربردارنده پیام‌ها و آموزه‌های فراوان دینی است و لازم است مراسمات این ایام با شکوه خاصی برگزار شود.

وی همچنین بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه تأکید و عنوان کرد: با ترویج فرهنگ عاشورایی و بازگویی رشادت‌ها و جوانمردی‌های امام حسین، آزادمردی و آزادگی در جامعه اسلامی میان مردم و جوانان  نهادینه خواهد شد.

امین پور همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از پیام‌های عاشورا در برهه کنونی، اظهار داشت: ظلم ستیزی، شهادت طلبی و عدالت خواهی در جامعه از جمله این پیام ها بود که منجر به بصیرت افزایی خواص و عوام در جامعه شد.

وی همچنین از اختصاص هشت جایگاه برای ذبح قربانی در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و گفت:در طول مسیر تردد دستجات عزاداری هشت جایگاه برای ذبح قربانی به شیوه بهداشتی در نظر گرفته شده و لازم است مسئولین هیئات مذهبی این موضوع را به مردم یادآوری کنند.

معاون فرماندار بیجار در پایان یاد آور شد : مردم عزادار در راستای ایجاد نظم و امنیت و همچنین جلوگیری از راه‌بندان و ترافیک با مأموران نیروی انتظامی همکاری کرده تا به بهترین نحو این عزاداری‌ها انجام شود.

کد مطلب 2172947

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