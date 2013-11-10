درخواست کاخ سفید از کنگره برای بازپس گیری حق رای در یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، "سوزان رایس" با شرم آور خواندن از دست رفتن حق رای آمریکا در یونسکو (بازوی فرهنگی سازمان ملل) از کنگره خواست تا با طرح از سرگیری پرداخت پول به یونسکو موافقت کنند.

مشاور امنیت ملی آمریکا با اعلام این مطلب در توئیتر از کنگره خواست تا هر چه سریعتر این امکان را برای آمریکا فراهم کنند تا مجددا بتواند حق رای خود را در یونسکو به دست آورد.

روز جمعه یونسکو حق رای آمریکا و رژیم صهیونیستی را لغو کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل عمل نکردن به تعهدات در یونسکو حق رای در بازوی فرهنگی سازمان ملل را از دست دادند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از دو سال قبل و با مطرح شدن طرح عضویت فلسطین در یونسکو، از پرداخت حق السهم خود به این نهاد خودداری کرده اند و همین امر سبب شد تا در نشست روز جمعه یونسکو، رای به تعلیق حق رای واشنگتن و تل آویو در آن داده شود.

آمریکا از آن رو پرداخت پول به یونسکو را از اکتبر 2011 متوقف کرده که بر اساس قوانین این کشور پرداخت کمک به هر یک از نهادهای سازمان ملل که اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین کنند ممنوع است.

رژیم صهیونیستی نیز پرداخت پول به یونسکو را به این بهانه که فلسطین تلاش کرده تا به طور یک جانبه استقلال پیدا کند قطع کرده است.

