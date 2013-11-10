علیرضا اسفراینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسیر حرکت هیئت ها و دسته های عزاداری در منطقه 20 با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام می شود، گفت: با هماهنگی به عمل آمده با پلیس راهور تمامی معابر منتهی به این حرم شریف تحت کنترل است تا تردد عزاداران حسینی به سهولت انجام شود.
اسفراینی نژاد استفاده از حمل و نقل عمومی در ساعات برپایی مراسم های عزاداری را بهترین گزینه برای شهروندان برشمرد و افزود: تقویت پایانه ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی عبورعابرین و رسیدگی سریع به تخلفات ساکن ترافیکی از تمهیداتی است که برای فراهم شدن امنیت و آرامش عزاداران همزمان با ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا انجام خواهد شد.
معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اینکه شهروندانی که قصد زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را دارند بهتر است از پارکینگ ضلع جنوب استفاده کنند ادامه داد: تمامی پارکینگ های منطقه آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
با اجرای تمهیدات ترافیکی در منطقه 20 انجام می شود:
تردد روان دسته های عزاداری در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)
ری - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 تهران از تردد روان و ایمن هیئت های عزاداری در معابر شهری این منطقه به ویژه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد.
علیرضا اسفراینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسیر حرکت هیئت ها و دسته های عزاداری در منطقه 20 با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام می شود، گفت: با هماهنگی به عمل آمده با پلیس راهور تمامی معابر منتهی به این حرم شریف تحت کنترل است تا تردد عزاداران حسینی به سهولت انجام شود.
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