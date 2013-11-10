تردد روان دسته های عزاداری در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)

علیرضا اسفراینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسیر حرکت هیئت ها و دسته های عزاداری در منطقه 20 با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام می شود، گفت: با هماهنگی به عمل آمده با پلیس راهور تمامی معابر منتهی به این حرم شریف تحت کنترل است تا تردد عزاداران حسینی به سهولت انجام شود.



اسفراینی نژاد استفاده از حمل و نقل عمومی در ساعات برپایی مراسم های عزاداری را بهترین گزینه برای شهروندان برشمرد و افزود: تقویت پایانه ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی عبورعابرین و رسیدگی سریع به تخلفات ساکن ترافیکی از تمهیداتی است که برای فراهم شدن امنیت و آرامش عزاداران همزمان با ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا انجام خواهد شد.



معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اینکه شهروندانی که قصد زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را دارند بهتر است از پارکینگ ضلع جنوب استفاده کنند ادامه داد: تمامی پارکینگ های منطقه آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.