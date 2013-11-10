سرپرست جدید اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان ماموریت مهدی زندیه وکیلی در اداره کل راه و شهرسازی، فرشید دستوان با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب شد.

فرشید دستوان پیش از ادغام اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راه و ترابری، مدیرکل مسکن و شهرسازی هرمزگان بود.

وی در حال حاضر معاون حقوقی اداره کل راه و شهرسازی است که با حفظ سمت سرپرست این اداره کل شد.

گفتنی است، مهدی زندیه وکیلی مدیرکل سابق راه و شهرسازی هرمزگان به عنوان معاون عمرانی استاندار مرکزی منصوب شده است.

بر اساس این گزارش، در حکم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به فرشید دستوان آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشمند جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون امور دولت و مسوول هماهنگی امور استان ها به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان منصوب می شوید.

در انجام این ماموریت ضروری است، قوانین، سیاست ها، آئین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی از سوی دولت، وزیر و معاونان، به دقت اجرا شود.همچنین هماهنگی با مقامات محلی و در راس آنان استاندار، ارتباط منظم با شهرداران شهرهای تابعه استان ابلاغ می گردد. افزون بر این جنابعالی مسوولیت هماهنگی تمام واحدهای تابعه وزارت خانه را در آن استان بر عهده خواهید داشت.

توفق روز افزون جنابعالی را در خدمت به شهروندان عزیز و تلاش در جهت سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت دارم.