  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

اکبری:

پدافند غیر عامل پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات دشمنان به شمار می رود

پدافند غیر عامل پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات دشمنان به شمار می رود

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از پدافند غیر عامل به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش های دفاع در مقابل تهدیدات نام برد و بر تقویت آن در تمامی بخش ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری صبح یکشنبه در جریان بازدید از واحد صنعتی تولید کننده انواع تریرلرهای جاده ای، کفی و تانکر مواد سوختی اظهارداشت: در شرایط فعلی برای مقابله با انواع تهدیدات آشکار و نهان دشمن، باید علاوه بر افزایش توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح، کلیه ارکان و زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ضمن کاهش آسیب پذیری خود، از ایمنی و آمادگی لازم برخوردار گردند.

وی به ویژگی های واحدهای تولیدی مذکور پرداخت و ادامه داد: این کارخانه اقدام به تولید واحدهای سیار نانوایی، آشپزخانه و اتاق فرماندهی و کنترل کرده  که با توجه به قابلیت حمل این ماشین آلات به مکان های مختلف و دارا بودن مخازن آب، سوخت و سیستم برق یکی از تجهیزات لازم و ضروری در زمان های بحرانی هستند.

اکبری با اشاره به اینکه واحدهای سیار نانوایی از قابلیت پخت انواع نان های فانتزی و لواش به صورت ریلی و تمام اتوماتیک برخوردار است؛ افزود: این خبازخانه های سیار ظرفیت تولید روزانه 1200 کیلوگرم انواع نان را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یاد آور شد: این واحدها دارای ژنراتور، انبار آرد، مخازن آب با ظرفیت 1600 لیتر، مخازن سوخت و ... بوده که این تجهیزات قابل حمل با کشنده و انواع خودروهای سنگین است.

اکبری به ویژگی های واحدهای آشپزخانه سیار و کارایی آن اشاره کرد و افزود: این واحدها با تمام تجهیزات لازم از قبیل یخچال، فریزر، منبع گاز، ژنراتور برق، آبگرمکن، دیگ های پخت غذا و غیره قابلیت پخت انواع غذاهای ایرانی و فرنگی با ظرفیت 600 نفر در هر وعده غذایی را دارا می باشد که کارایی این تجهیزات در زمان های بحرانی بسیار بالا است.

کد مطلب 2172955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها