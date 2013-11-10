مسعود پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان اصفهان در کم آبی شدید و خشکسالی به سر می‌برد بنابراین بسیاری از کشاورزان در سال‌های اخیر به سمت آبیاری محصولات خود با پساب‌ها رفتند.



وی ادامه داد: بر پایه آخرین تحقیقات انجام شده در این راستا از سوی دو نهاد مرتبط با سلامتی اعم از محیط زیست و مرکز بهداشت مشخص شده که پساب‌های تصفیه شده استانداردهای لازم را ندارد.

مشاور سلامت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به جد مخالفت خود را در ارتباط با استفاده از پساب‌ها اعم از تصفیه شده و غیر تصفیه اعلام کرد و گفت: در این ارتباط تاکنون جهاد کشاورزی استان با خاطیان تذکر لسانی داده است.

وی بیان داشت: به منظور برخورد قضایی با متخلفان بدنبال تفاهم‌نامه و تبادل نظر با این نهاد هستیم که اقداماتی در این حوزه گرفته شده است.

پزشکی با اشاره به اینکه خشکسالی هم اکنون شرق اصفهان را به طور کامل فرا گرفته است، افزود: در راستای آبیاری محصولات کشاورزی به ویژه سبزیجات و میوه جات با پساب‌های تفاهم نامه‌ای فی مابین شرکت آب و فاضلاب، نیروگاه، سازمان محیط زیست منعقد شد و با استناد به آن تفاهم نامه یا نظام نامه‌ای تنظیم شد.

وی گفت: در قالب این تفاهم نامه مشخصات استاندارد لازم آب برای آبیاری محصولات کشاورزی آورده شد از منظر بار میکروبی و آلودگی به فلزات سنگین که مشخص شد استانداردهای لازم را ندارد.

مشاور سلامت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: آموزش کشاورزان و توقیف محصولات کشاورزان متخلف و قراردادن در اختیار مرکز بهداشت از اقداماتی بوده که در این راستا از سوی جهاد کشاورزی استان انجام گرفته است.

