معضل ترافیکی دانشگاه آزاد ارومیه همچنان پا برجا/ مسئولان توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع شماره سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از روز 27 مهرماه سال 90 تا کنون به دلیل اجرای طرحهای توسعه و عدم توجه به تامین پارکینک و محل تردد خودروهای حمل و نقل دانشجویان هم اکنون معضلی جدید در مسیر انتهایی محور سلماس- ارومیه ایجاد کرده است.

ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی که بر اساس اعلام معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به صورت غیر قانونی بدون در نظر گرفتن مسائل ترافیکی و حمل و نقل دانشجویان احداث شده، هم اکنون بر بار ترافیک این محور افزوده و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این منطقه با مشکل مواجه شده است.

هر چند این معضل موضوع اصلی جلسه شورای ترافیک 9 دیماه سال گذشته بود و اعضای جلسه برای رفع موضوع راهکارهای لازم را ارائه کردند ولی هنوز مشکل به قوت خود باقی بوده و تردد در این نقطه با خطرات و تهدیدات جالی و مالی زیادی همراه است.

تردد بیش از حد ظرفیت به دلیل وجود روستاهای متعدد در این محور و محل نامناسب ورود و خروجی این سایت نیز از عوامل تشدید کننده ترافیک در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی بوده که با وجود تغییز کاربری فضای سبز به پارکینگ باز هم مشکل لاینحل باقی است.

عدم وجود پارک سوار، خطر برخورد خودروهای عبوری با عابرین پیاده و خودروهای در حال خروج از پارک عامل اصلی بروز این مشکلات از دیدگاه راهنمایی و رانندگی بوده و نبود پل مکانیزه، لزوم ساماندهی پارک سوار، نبود نرده کشی در بین جاده و نبود ناوگان حمل و نقل عمومی دانشجویان نیز از دیگر کمبودها و مشکلات ساختار ترافیکی این سایت محسوب می شود.

بررسی امکان تعریض جاده اصلی در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

مشکل ترافیکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در مسیر انتهایی محور سلماس ارومیه بعد از گذشت حدود 10 ماه در جلسه شورای ترافیک شهرستان ارومیه مطرح و معاون عمرانی این دانشگاه گفت: بررسی امکان تعريض جاده اصلي و نيز لزوم جابه جايي در دور برگردان موجود در مجاورت دانشگاه، امكان افزايش راههاي دست يابي به مركز و ايجاد پاركينگ تاكسي و اتوبوس ضروری است.

محمد باقر داریانی با اعلام اینکه مطالعه براي احداث پاركينگ طبقاتي نیز یکی از گزینه های کاهش بار ترافیکی در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه سایت شماره 3 است، ادامه داد: براي استفاده بهينه از زمين اين مجموعه باید مطالاعات زیرساختی انجام شود.

فرماندار اروميه نیز به لزوم اهميت مراكز آموزش عالي در مباحث ترافيكي به منظور تسهيل در امورات اين مراكز اشاره و اضافه کرد: هدف از تشکیل این جلسه در دانشگاه آزاد رسیدگی به مشكلات ترافيكي مبتلا به اين مركز در حوزه ترافیک است.

محمد جواد شریف نژاد اظهار داشت: تلاشهاي مجموعه شهرداري اروميه در به سامان رساندن پروژه هاي عمراني شهر به خصوص در زمينه ترافيك قابل ستايش وده که امید می رود معضل ترافیکی دانشگاه آزاد نیز با همکاری این نهاد رفع شود.

به هر روی جابجایی دور برگردان مقابل سایت شماره دانشگاه آزاد واحد ارومیه، مکانیزه کردن پله های پل عابر پیاده مقابل دانشگاه و نرده کشی بین دو باند از دیدگاه کارشناسان راه حلهای کوتاه مدت رفع مشکل ترافیک و تجمع خودرو در مقابل سایت عنوان می شود که امید است قبل از بروز هر گونه حادثه غیر قابل جبران احتمالی مسئولان نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.