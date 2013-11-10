یک میلیون تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری صبح یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار داشت: مرز مهران هم اکنون امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات و تردد زوار است.

وی بیان داشت: روند صادرات در مرز مهران هم اکنون افزایش یافته است و در سال جاری یک میلیون و 100 هزار تن کالا به ارزش 270 میلیون دلار به عراق صادر شده است.

حیدری تصریح کرد: روند تشریفات گمرکی در مرز مهران کاهش یافته است و صادرات در مهران تسهیل شده است.

این مسئول بیان داشت: صادرات در مرز مهران طی سال جاری بیش از 30 درصد افزایش یافته است.