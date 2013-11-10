  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

حیدری:

یک میلیون تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

یک میلیون تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرک استان ایلام گفت: در سال جاری یک میلیون و 100 هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حیدری صبح یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار داشت: مرز مهران هم اکنون امن ترین مرز زمینی کشور برای صادرات و تردد زوار است.

وی بیان داشت: روند صادرات در مرز مهران هم اکنون افزایش یافته است و در سال جاری یک میلیون و 100 هزار تن کالا  به ارزش 270 میلیون دلار به عراق صادر شده است.

حیدری تصریح کرد: روند تشریفات گمرکی در مرز مهران کاهش یافته است و صادرات در مهران تسهیل شده است.

این مسئول بیان داشت: صادرات در مرز مهران طی سال جاری بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

 

کد مطلب 2172960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها