شمار پروازهای فرودگاه دزفول به 21 پرواز افزایش یافت

عبدالرضا احسانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با برقراری این پرواز در فرودگاه دزفول که از روز شنبه 18 آبان ماه به لیست پروازهای این فرودگاه اضافه شد آمار پروازهای فرودگاه دزفول به 21 پرواز در هفته افزایش پیدا کرد.



وی افزود: پرواز دزفول - اصفهان توسط شرکت هواپیمایی نفت ایر و با هواپیمای فوکر 50 انجام می شود و قیمت بلیت این پرواز برای هر نفر نهصد و 62 هزار ریال ( 96 هزار و دویست تومان ) است.



فرماندار دزفول در خصوص ساعات این پرواز بین شهرهای دزفول و اصفهان تصریح کرد: این پرواز از اصفهان به سمت دزفول راس ساعت 8:15 صبح روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته و از دزفول به سمت اصفهان نیز راس ساعت 10 صبح همان روز انجام می شود.



احسانی نیا از لغو پرواز دزفول - مشهد به علت کمبود مسافر خبر داد و اظهار کرد: در آبان ماه به علت کمبود مسافر ناچار به لغو پرواز دزفول به سمت مشهد شدیم که انشالله به محض افزایش تعداد مسافران این پرواز دوباره برقرار خواهد شد.