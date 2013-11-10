تسریع در ساخت سايت بزرگ نفتي رودسر از راهبردهای مهم مسئولان استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی شامگاه شنبه در نخستين نشست مشترک خود با مجمع نمايندگان استان افزود: ايجاد همدلي و هماهنگي بيشتر با نمايندگان استان از اهداف برگزاري اين جلسه است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه هماهنگي، همدلي وهمياري خوبي در حال حاضربراي پيشرفت وتوسعه گيلان وجود دارد و اميدوارم اين فضا با صميميت و دلگرمي بيشتري ادامه يابد.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تکميل و بهره برداري از طرح هاي زيربنايي بزرگ استان گفت: بهره برداري از راه آهن گيلان، سدهاي استان و تکميل آزاد راه رشت - قزوين و ساخت سايت بزرگ نفتي رودسر از اولويت هاي استان است که باید با همدلي و تفاهم این پروژه ها تکميل و به بهره برداری برسند.

وي با تاکيد بر اينکه در بخش هاي کشاورزي، صنعت و گردشگري نيز لزوم هماهنگي و همدلي به منظور بهبود وضعيت اين بخش ها لازم است، افزود: از توانايي و ظرفيت نمايندگان استان براي رايزني هر چه بيشتر در تهران استفاده خواهيم کرد.

رئيس مجمع نمايندگان گيلان نيز در این نشست با اشاره به اينکه نشست های مشترک فضاي مناسبي براي همکاري هاي آينده ايجاد خواهد کرد، گفت: تقويت تفاهم و همدلي ميان استاندار و نمايندگان استان از اهداف مهم برگزاري اين نشست بود.

حسن تاميني یادآورشد: توسعه گيلان مبتني بر همدلي بيشتر ميان مديران استان و نمايندگان است و اميدواريم اين نشست ها ادامه يابد.

به گزارش مهر، نخستين نشست مشترک استاندارگيلان و مجمع نمايندگان استان پس از انتصاب محمدعلي نجفي شامگاه شنبه برگزار و در خصوص راهکارهاي تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني بزرگ گيلان و تقويت وفاق وهمدلي بحث و تبادل نظر شد.