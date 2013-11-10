صدور مجوز دومين روزنامه در كردستان/ شمار نشريات محلي به 37 مورد رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، كردستان جزو استانهاي محروم كشور در زمينه شمار نشريات محلي است و بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان رتبه 28 كشور را به خود اختصاص داده است ولي هيئت نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود با انتشار دومين روزنامه در اين استان موافقت كرد.

نشريه نيشتمان كه در سال 88 و به عنوان هفته نامه مجوز انتشار دريافت كرد و در طول چهار سال اخير در چندين نوبت به صورت منظم و نامنظم منتشر شده است اين بار و با موافقت هيئت نظارت بر مطبوعات كشور مجوز انتشار به صورت روزنامه را با گستره استانهاي غرب كشور دريافت كرده است.

كارشناس مسئول مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هيئت نظارت بر مطبوعات كشور در آخرين جلسه خود با انتشار هفته نامه نيشتمان به صورت روزنامه به صاحب امتيازي شعله عزيزي و با مدير مسئولي اسماعيل احمدي موافقت كرده و مجوز مورد نياز براي آغاز انتشار اين نشريه نيز به صورت رسمي اعلام شده است.

يعقوب فروغيان يادآور شد: نيشتمان پيش از اين به عنوان هفته نامه مجوز انتشار گرفته بود و با توجه به درخواست هاي صورت گرفته ترتيب انتشار آن به صورت روزنامه تغيير پيدا كرده است و با صدور اين مجوز هم اكنون كردستان مجوز انتشار دو روزنامه را در اختيار دارد و بدين ترتيب بعد از آشتي، نيشتمان دومين روزنامه داراي مجوز در استان كردستان به شمار مي رود.

وي با اشاره به ديگر مجوز صادر شده در آخرين جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات كشور گفت: در اين جلسه مجوز نشريه رفتار سازماني در مديريت آموزش و پرورش به صاحب امتيازي دانشگاه كردستان و مدير مسئولي ناصر شيربيگي نيز صادر شده است.

كارشناس مسئول مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان با اشاره به شمار نشريات داراي مجوز در اين استان گفت: با صدور مجوزها در آخرين جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات، هم اكنون شمار نشريات محلي اين استان به 37 مورد رسيده است.

سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفيت هاي اين استان در حوزه رسانه گفت: كردستان ظرفيت هاي خوبي در اختيار دارد و انتظار مي رود با استفاده از اين ظرفيت ها به شكل بهتري در حوزه رسانه به ويژه نشريات محلي فعاليت داشته باشيم.

جلال قلعه شاخاني با اشاره به تسهيل در روند صدور مجوز نشريات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بيان كرد: هر چند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان با محدوديت اعتبارات مواجه است ولي تلاش مي شود در حد توان از فعالان رسانه اي اين استان حمايت شود.

وي با بيان اينكه توسعه و تقويت فعاليت هاي رسانه اي و خبري در استان داراي اهميت ويژه اي است، افزود: بدون شك توسعه فعاليت هاي رسانه اي مي تواند زمينه را براي رسيدن به توسعه همه جانبه در استان كردستان فراهم كند و انتظار مي رود با برنامه ريزي بهتر شاهد فعاليت ها و اقدامات جدي تري در اين حوزه باشيم.

اسماعيل احمدي مدير مسئول روزنامه نيشتمان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ريزي هاي لازم براي انتشار مجدد اين نشريه اظهار داشت: محدوديت هاي مالي از جمله اصلي ترين مشكل برای انتشار منظم نشريات محلي در كردستان است ولي با اين وجود تلاش مي شود نيشتمان در روزهاي آينده بار ديگر منتشر شود.

وي ادامه داد: كردستان در حوزه فني و نيروي انساني توانمندي هاي خوبي در اختيار دارد ولي متاسفانه در بخش حمايت هاي بخش خصوصي از نشريات محلي مشكلاتي وجود دارد كه انتظار مي رود با حمايت هاي هر چه بهتر دولت زمينه براي رفع اين محدوديت ها فراهم شده و شاهد فعاليت هاي بهتري در عرصه نشريات محلي در استان كردستان باشيم.

مدير مسئول روزنامه نيشتمان با اشاره به زمان انتشار مجدد روزنامه نيشتمان گفت: زمان دقيقي براي انتشار مجدد نيشتمان مشخص نيست ولي با توجه به همكاري هاي فعالان رسانه اي استان كردستان و تامين زيرساخت هاي لازم در آينده اي نزديك زمينه براي انتشار مجدد اين روزنامه فراهم مي شود.

هر چند كه در آمار شمار نشريات محلي داراي مجوز استان كردستان به 37 مورد رسيده است ولي ذكر اين نكته نيز ضروري است كه هم اكنون كمتر از 10 نشريه در كردستان آن هم به صورت نامنظم منتشر و چاپ مي شوند.

در حال حاضر هفته نامه سيروان به صاحب امتيازي سازمان همياري شهرداري هاي استان كردستان و هفته نامه سوران با استفاده از كمك هاي مجلس شوراي اسلامي به صورت منظم منتشر مي شوند و سه تا چهار نشريه ديگر نيز به صورت نامنظم و گاهنامه منتشر مي شود.

در همين حال ماه گذشته معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آمار نشريات داراي مجوز و در حال انتشار سراسر کشور بر اساس نوع فعاليت و گستره توزيع را تا ابتداي مهرماه سال‌جاري به تفکيک استان‌ها تدوين و منتشر کرد.

نگاهي به اطلاعات منتشر شده از سوي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان مي‌دهد که از مجموع پنج هزار و 679 نشريه داراي مجوز در سراسر کشور، هم‌اکنون تنها دو هزار و 635 نشريه در حال انتشار است.

در رديف 30 استان اعلام شده بدون احتساب تهران، استان کردستان با 35 نشريه داراي مجوز و 15 نشريه در حال انتشار جايي بهتر از پله بيست و هشتم براي خود دست و پا نکرده است.

اينکه مشکلات اقتصادي مهمترين مشکل مطبوعات استان کردستان است نکته‌اي است که شايد همه کارشناسان و گردانندگان مطبوعات بر آن اتفاق نظر داشته باشند و اين امر خود دليلي عمده براي پائين آمدن کيفيت مطالب است چرا که خبرنگار يا نويسنده‌اي که دغدغه معيشت دارد نمي‌تواند خلاقيت خود را بروز داده و با پرداختن به مسائل و مشکلات موجود در بطن جامعه نشريه خود را به نشريه‌اي مخاطب‌محور تبديل کرده و باري از دوش گردانندگان به واسطه بالا بردن مخاطب بردارد.