برپایی سومین کارگروه سازمان سینمایی با موضوع "سینمای خانگی"

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست تخصصی که با دبیری محمد مهدی دادگو و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی برگزار شد، چهره هایی چون فرشته طائرپور، منوچهر محمدی، سید غلامرضا موسوی، سید جمال ساداتیان، محمد سعید قائی نجفی، حمیدرضا نوروزی، محمدمهدی جعفری، محمود سلطانی، ابراهیم داروغه زاده، محمد رضا فرجی، محمد احسانی، محمد حیدری، عباس اسداللهی، محمود رضوی و سید روح الله حسینی نیز حضور داشتند.

آخرین کارگروه سازمان سینمایی در مرحله نخست، عصر یکشنبه 19 آبان با موضوع "فعالیت‌های بین الملل سینمای ایران" در سالن کوچک این سازمان و با حضور فعالان عرصه بین الملل در سینمای ایران برگزار می شود.