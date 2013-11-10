"سلام خانم همسایه" در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شد/ رونمایی از مجموعه شعر "تو کیستی؟"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم داستانی کوتاه "سلام خانم همسایه" طی پنج ماه گذشته با همکاری واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان غربی تصویر برداری و بعد از طی مراحل تدوین و صدا گزاری، در هفته دوم آبان سال جاری به مرحله تولید رسید.

در این فیلم موضوع آپارتمان نشینی و مشکلات ناشی از عدم پرداختن به سبک زندگی ایرانی و درگیر شدن انسانها به مدرنیته و مسائل مادی که باعث کم رنگ شدن مسائل انسانی گشته به تصویر کشیده شده است.

سلام خانم همسایه به نویسندگی و کارگردانی شهروز اسفندی، تصویربرداری وحید معجنی، تدوین و صدا گزاری آرش رفیعی، طراحی صحنه و طراحی لباس وحید معصومی و صدا برداری کریم محمدی در مدت 10 دقیقه با اجرای طرح امید برجسته و ایفای نقش عسل علی محمدزاده و پریا برزگر تولید شده است.

مجموعه شعر "تو کیستی؟" در حوزه هنری آذربایجان غربی رونمایی شد

مجموعه شعر "تو کیستی؟" سروده علی علیزاده (امید سلماسی)، در نشست هفتگی کانون شعر و ادب حوزه هنری آذربایجان غربی، با حضور نویسنده و دهها نفر از شعرای عضو کانون شعر حوزه هنری آذربایجان غربی رونمایی شد.

در این مراسم ادبی، پس از رونمایی از کتاب مزبور، تعدادی از شعرا به قرائت اشعار خود پرداختند و تعدادی هم پیرامون کتاب «تو کیستی؟» و جریان ادبی استان اظهار نظر کردند.

حمید واحدی از اساتید شعر و ادب ارومیه، طی سخنانی تأکید کرد: در این وانفسای گرانی کتاب و هزینه­های کلان چاپ ، علی علیزاده واقعا جرأت به خرج داده و کتاب شعرش را منتشر کرده که جای تحسین دارد.وی افزود: شاعران جوان باید آثار پیشینیان را بیشتر و به دقت مطالعه کنند تا آثارشان غنی­تر شود.

مصطفی قلیزاده علیار شاعر و مسئول واحد آفرینش­های ادبی حوزه هم در این جلسه ادبی با اشاره به موضوعات اشعار علیزاده گفت: پرداختن به موضوعات آئینی با زبانی نو و متفاوت از قُدما، از جنبه­های قابل توجه شعر علی علیزاده است.

وی افزود: علیزاده از شعرای متعهد و پرتلاش در زمینه­ شعر و روزنامه­نگاری است و دغدغه­های اجتماعی و دینی زنده­ای دارد که بخشی از آن را در این مجموعه شعر می­بینیم.

علی علیزاده (امید سلماسی) متولد 1353 است و «تو کیستی؟» اولین مجموعه شعر وی است که طی سال جاری در 88 صفحه و در دو بخش فارسی و ترکی از سوی انتشارات یاز در ارومیه منتشر شده است.

چهار فیلم کوتاه امسال در حوزه هنری آذربایجان غربی تولید شده است

روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان غربی اعلام کرد: چهار فیلم کوتاه امسال در این نهاد هنری و با مشارکت هنرمندان عرصه فیلم، تولید شده است.

بر این اساس این آثار شامل فیلم های کوتاه لحظه های گمشده، حسرت دیدار، مرثیه ای برایشب و سلام خانم همسایه می شوند.

علاوه بر آن دو فیلم مستند نیز توسط هنرمندان حوزه هنری استان، به نام های سرزمین اتحاد و بر کرانه ارس در راستای معرفی روستای قولنجی و شهر پلدشت ساخته شده است.

فیلم انیمیشن ملاقات در بی نهایت نیز تنها فیلم انیمیشنی است که امسال توسط هنرمندان ساخته شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.