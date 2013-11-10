هیات ایران مذاکرات را به خوبی مدیریت کرد/همه گزینه ها روی میز ایران است

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان ، گفت: مذاکرات به نحو خوبی از ناحیه ایران مدیریت شد و تا حدودی هم بجای مثبت رسیدند اما کارشکنی از نواحی مختلف شروع شد تا این مذاکرات به اهداف مورد نظر نرسد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، افزود: برخی کارشکنی ها از جمله اقدمات فرانسه که نقش وکیل مدافع اسرائیل را در این دوره از مذاکرات ایفا می کند موجب شد که اگر نگوییم که مذاکرات شکست خورده اما به زمان دیگری موکول شد.

وی با تاکید براینکه هیات دیپلماسی ایران با برنامه بود و مذاکرات را به خوبی مدیریت کرد، گفت: ما در آن طرف گرفتار افرادی هستیم که اصل نظام را قبول ندارند و انرژی هسته ای را بهانه کرده اند، اما با تلاش هیات مذاکره کننده امیدواریم مرحله بعدی این مذاکره به نتایج مثبتی برسیم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی، با بیان اینکه همه گزینه ها برای ایران قابل تصور است، خاطرنشان کرد: ایران همچنان بر اصل مذاکره تاکید دارد و به آن پایبند است ما در مقابل کارشکنی ها و یا بی تعهدی طرف مقابل ما به گزینه های دیگری هم فکر خواهیم کرد. اما در هر صورت کار دیپلماسی از ناحیه هیات مذاکره‌کننده ایرانی کاملا حساب شده و با مدیریت قبلی پیگیری می شود که امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.