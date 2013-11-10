دوره‌ آموزشی «نظریه‌ اخلاقی کانت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کانت در کتاب نقد عقل محض کوشید تا شروط تجربه، و حدود و مرزهای عقل را تعیین کند و بدین وسیله نوعی مابعدالطبیعه را ممکن سازد که از معرض تیغ تند حملات هیوم، جان به در بَرد. اما سه مسأله‌ اصلی تاریخ مابعدالطبیعه، همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند و کانت صریحاً ادعا می‌کند که به دست دادن هرگونه پاسخ قوام بخش در این سه حوزه از عهده‌ عقل نظری خارج است. کانت این مسائل را به فلسفه‌ عملی ارجاع می‌دهد.

اما از میان مباحث مطرح شده در فلسفه‌ عملی کانت، آنچه بیش از همه بر تاریخ اندیشه‌ پساکانتی تأثیرگذار بوده، نظریه‌ بدیع وی در زمینه‌ اخلاق است. کانت کوشید تا به نوعی مابعدالطبیعه‌ محض اخلاقی راه ببرد که قوانین آن مطلقاً عقلانی باشد. در این راه وی در یک سو عقل عملی و در سوی دیگر سوژه‌ خودآئین و خود ـ قانون‌گذار را قرار می‌دهد تا نشان دهد که پایبندی به این قانونِ خود ـ عقل ساخته، نه اجبار، بلکه عین آزادی است.

دوره‌ آموزشی «نظریه‌ اخلاقی کانت» خواهد کوشید تا با تکیه بر کتاب بنیاد مابعدالطبیعه‌ اخلاق، و همچنین نگاهی اجمالی و گذرا به کتاب نقد عقل عملی، گزارشی از طرح کلی رئوس نظریه‌ اخلاقی کانت به دست داده و حتی‌الامکان این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

این دوره‌ با تدریس محمدمهدی اردبیلی در پنج جلسه، روزهای یکشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود و آغاز آن ۱۰ آذرماه است.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام در این دوره‌ آموزشی تا ۳ آذرماه فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.