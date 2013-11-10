بازدید مسعود کیمیایی از نمایشگاه استاد دانشگاه هاروارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این نمایشگاه دربرگیرنده برگزیده‌ای از آثار پنج دوره کاری بیژن رافتی و شامل چند اثر از مجموعه "آوردگاه" با تکنیک رنگ روغن روی کاغذ مخصوص، مجموعه "یاد نوشته" رنگ روغن روی بوم، مجموعه موسوم به قوطی سیگارها -که اندازه هر جعبه پلکسی گلاس 5×24×30 سانتی متر است- و مجموعه "پرومته" هفت تابلوی "غیب گو"، "نشریه صبحگاهی"، "هواپیمای کاغذی"، "شیتیل"، "بگذار در قفسش پرواز کند"، "پل"،"جانی مقدس" همه آنها کولاژهایی هستند شامل بریده کتاب، تصاویر و نوشته تا سیگار ، فویل،زینک و صفحه‌های چوبی که بر روی دیوار رفته است و از مجموعه "رویای‌ایکاروس" نیز هفت تابلو که هر کدام از آنها" الگوی 1 تا 7" نامگذاری شدند.

رافتی درباره آثاری که در‌ این نمایشگاه ارائه داده است، گفت: در‌ این نمایشگاه بخشی از آثار پنج دوره کاری‌ام را به نمایش گذاشتم.‌ این نمایشگاه شامل 40 اثر است که 32 اثر‌ این مجموعه شامل نقاشی‌های آبستره است و هشت ‌اینستالیشن که هر کدام از‌ این کارها شامل 40 اثر دیگرند که با هم یک کلیت را می‌سازند. نقاشی‌های‌ این مجموعه نیز در ابعاد دو متر و 12 در 84 سانتیمتر بر روی بوم خلق شده و‌ این اندازه سال‌هاست که مورد توجه من است.

وی درباره اینستالیشن‌هایی که در‌ این نمایشگاه به تماشا گذاشته است، افزود: ابتدا بر روی قوطی‌های سیگارلو (سیگار‌های کوچک برگ) از نقاشی و عکس‌هایی که پیش از آن خلق کردم کلاژ و پس از آن‌ این قوطی‌ها را بر روی برگه‌هایی از کتاب‌های هزاره‌های گمشده "پرویز رجبی" که برای نابینایان است و به خط بریل نوشته شده نصب کردم و در درون هر پاکت سیگار نیز یکی از شعر‌های منتشر نشده خود را قرار دادم که در نهایت مجموعه‌ای از‌ این کلاژ‌ها با هم یک کلیت واحد را می‌سازند. در واقع من با انجام‌ این کار اشاره به فلسفه‌ای دارم که معتقد است: از همان موقع که تمدن شکل گرفته انسانها در یک باکس زندگی می‌کنند.‌ این اثر مربوط به پنج سال پیش است و کاری شبیه به‌ این اثر را برای یک سالن بزرگ در ساختمانی در منطقه فرشته تهران ساخته بودم که قرار بود تبدیل به مرکز هنرهای تجسمی شود اما دوستانی که مرا در انجام‌ این کار همراهی می‌کردند بیشتر به فکر تجارت بودند و‌ این مرکز‌ ایجاد نشد.

این هنرمند که سالها در خارج از‌ ایران زندگی کرده و در نمایشگاه‌های متعددی در خارج از‌ ایران حضور داشته است در مورد روند جریان هنری‌ ایران اظهار کرد: جریان هنری‌ ایران روندی رو به رشد دارد اما با جریانات هنری در خارج از‌ ایران به خصوص آمریکا و اروپا فاصله زیادی دارد.

رافتی اضافه کرد: آرت یا هنر در واقع کار گروهی محسوب می‌شود اگر همکاری افراد مختلف در‌ این زمینه نباشد کار هنری صورت نمی‌گیرد. اگر فضای مناسب برای ارائه آثارم وجود نداشت من نمی‌توانستم آثارم را در قالب یک نمایشگاه در معرض تماشا قرار دهم. آرت در خارج از‌ ایران بستگی به زندگی هنرمند دارد و به اندازه زیادی درونی است اما در‌ ایران بیشتر به سمت بازار سوق دارد به همین دلیل می‌توان گفت فاصله زیادی با کشورهای دیگر داریم. در آمریکا و کشورهای اروپایی سالها طول می‌کشد که یک آرتیست تجربیات لازم در زمینه کاری خود را به دست آورد و پس از آن، از بین تعداد زیادی از افراد که هر ساله آموزش‌های لازم را در‌ این زمینه دیده‌اند، تعداد کمی‌ موفق می‌شوند به زبان شخصی خود نزدیک شوند.

واحد خاکدان نقاش پیشکسوت در مورد آثار بیژن رافتی گفت: من حدود 16 سال است که با بیژن رافتی و آثارش آشنا هستم. از نظر من آثار رافتی موضع گیری‌های آوانگاردی دارند. او هنوز روی مواضع و قواعدی کار می‌کند که کشش به جستجو و تجربه‌های جدید دارد و علاوه بر‌ این رد پای پست مدرنیستی نیز در آثارش دیده می‌شود.

وی با اشاره به فضای بسیار مناسب گالری آریانا برای نمایش آثار هنرمندان گفت: چینش و ارائه مناسب آثار از ویژگی‌های مثبت ‌این نمایشگاه محسوب می‌شود. ما قدم به قدم به سمت برگزاری نمایشگاه‌هایی با سطح بالا در محیط مناسب نمایشگاهی پیش می‌رویم که‌ این اتفاق بسیار خوشحال کننده است زیرا تغییراتی شایان توجه در‌ این زمینه رخ داده است.

بیژن رافتی متولد 1323 تهران است. او تحصیلاتش را در رشته‌های کارشناسی اقتصاد و توسعه و علوم تربیتی تا مقطع دکترا ادامه داده و سال‌ها در مرکز مطالعات پیشرفته در جمعیت و انرژی و صندوق بین المللی پول کار کرده است و به عنوان استاد در دانشگاه‌ هاروارد تدریس کرده است. وی نقاشی را از دوران کودکی به صورت خود آموخته و در دوران اقامتش در آمریکا محضر برخی از بزرگان جهان را درک کرده است.

رافتی یک هنرمند چند رسانه‌ای است که 25 سال گذشته، 15 نمایشگاه انفرادی برپا کرده و در بیش از 30 گروهی شرکت کرده است. آثار او تاکنون در مجموعه‌های شخصی در‌ ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، ژاپن، برزیل، اروگوئه و‌ ایران نگهداری می‌شود.

گالری آریانا باحدود 500 متر فضای نمایشگاهی به لحاظ معماری، فضای نمایشگاهی، طراحي داخلي و نورپردازی، يكي از استانداردترین گالری‌هاي تهران به شمار می‌رود، این نمایشگاه به مدت یک ماه به صورت خصوصی در گالری آریانا واقع در خیابان فرشته پلاک 9 دایر است.