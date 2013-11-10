پشتیبانی رهبری و مردم به مذاکره کنندگان اعتماد به نفس داد

مهدی فضائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مذاکرات اخیر هسته ای در ژنو گفت: کار هیات مذاکره‌کننده ایرانی را می توانیم از چند جهت مورد ارزیابی قرار دهیم که یکی از این ابعاد حجم کاری گسترده ای بود که این عزیزان داشتند .

کارشناس مسائل سیاسی افزود: کار تیم مذاکره کننده ایرانی خیلی فشرده بود و نشست های متعددی به صورت دو جانبه، سه جانبه و پنج جانبه داشت که این حجم کاری، تحرک و فعالیت تیم ایرانی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده در صحنه دشوار و در یک عرصه کارزار با طرف مقابل دست و پنجه نرم می کند، گفت: طرف مقابل تعدادشان قابل توجه و کشورهای تاثیرگذار در معاملات جهانی هستند و علاوه بر 1+5 دیگری همچون اسرائیل و عربستان نیز در این میان کارشکنی هایی می کنند که کار را برای هیات ایرانی دشوار می سازد.

فضایلی با بیان اینکه نتیجه این مذاکرات نیز حائز اهمیت است، گفت: توافق برای رسیدن به نتیجه مشترک که منافع کشور ما تامین می شود و از طرفی نیز طرف مقابل هم احساس کند که دستاوردی داشته است، مهم است و که رسیدن به چنین بازی برد بردی دشوار است که تلاش زیادی را می طلبد.

این فعال رسانه ای اصولگرا، با بیان اینکه نمی توانیم در مورد نتیجه مذاکرات ارزیابی داشته باشیم، گفت: چون ما از نتیجه مذاکرات باخبر نیستیم نمی توانیم در مورد آن صحبت کنیم، اما قطعا تیم مذاکره کننده ایرانی تلاش خود را برای احقاق حقوق ملت ایران خواهد کرد.

فضائلی با اشاره به حمایت رهبری از سوی مذاکره‌کننده ایران، گفت: این مهم بود که تیم مذاکره کننده که وارد چنین عرصه ای می شود احساس پشتیبانی هم از طرف مسئولان امروزه نظام و هم از طرف مردم داشته باشند؛ چراکه اگر این پشتیبانی وجود نداشته باشد مانند سربازی خواهند بود که در میدان نبرد اعتمادبه‌نفس ندارند.

وی اضافه کرد: دیپلمات ها وقتی احساس کردند رهبری نظام آنان را افرادی انقلابی و سازش ناپذیر معرفی می کند برای آنان پشتوانه مهم ارزشمندی است که بتوانند در این صحنه کارزار بخوبی ظاهر شوند و از حقوق ملت ایران دفاع کنند.

فضائلی با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 13 آبان گفت: همچنان که مشاهده کردیم مردم ایران نیز به تبع رهبرشان در راهپیمایی 13 آبان ضمن اعلام انزجار از سیاست های استکباری آمریکا از تیم هسته ای دفاع کردند و حتی سخنران آن روز آقای جلیلی که خود نیز سال ها سکان‌دار تیم مذاکره‌کننده ایرانی بودند، از تیم جدید حمایت کردند و این یک پشتوانه خوبی برای هیات مذاکره‌کننده ایرانی است.