مراسم بزرگداشت مرحوم حبیب الله عسکر اولادی در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حاج حبيب الله عسکر اولادي، یار دیرین امام و مجاهد و مبارزی خستگی ناپذیر و کوشا و فعال در تمامی صحنه ها بود.

وی تصریح کرد: شأن مرحوم عسکر اولادی بسیار بالا و فراجناحی است و می طلبد مجلسی برای بزرگداشت یاد و خاطره ایشان در استان برپا شود.

فرهادی بیان داشت: این یار وفادار امام (ره) و مقام معظم رهبری در میدان عمل و در راه خدمت به محرومین و نیازمندان همواره پیشگام بوده و زندگي خود را وقف خدمت به درماندگان و نیازمندان کرد.

فرهادی اظهار داشت: به منظور بزرگداشت یاد و خاطره این یاور محرومین و مفسر قرآن، مجلس ختمی در روز سه شنبه 21 آبان ماه 1392 از ساعت 10 صبح در حسینیه ثارالله سپاه پاسداران واقع در خیابان ارتش جنب سپاه شهرستان بویراحمد برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: این مراسم با محوریت کمیته امداد امام خمینی(ره) و همکاری دفتر نماینده ولی فقیه، دفتر امام جمعه، استانداری، صدا و سیما، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و قشرهای مختلف مردم برگزار خواهد شد.

فرهادی گفت: در این مراسم علاوه بر سخنرانان استانی، حمیدرضا ترقی دبیر و عضو شورای مرکزی کمیته امداد کشور، سخنران مراسم خواهد بود.