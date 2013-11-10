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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۰

صمدی خبرداد:

10 کیلو مواد مخدر در گیلان کشف شد/ لزوم مبارزه بي امان با سوداگران مرگ

10 کیلو مواد مخدر در گیلان کشف شد/ لزوم مبارزه بي امان با سوداگران مرگ

رشت – خبرگزاری مهر: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي گیلان از متلاشي شدن باند تهيه و توزيع تریاک با کشف 10 کیلو از اين ماده مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سيد رسول صمدي ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود:  در مبارزه بي امان با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر با يک کار فشرده پليسي یک باند تهيه و توزيع تریاک در شهرستان رشت شناسایی و مبارزه با این باند در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي اظهار داشت: با انجام کارهاي پليسي، اعضاي اصلي اين باند شناسايي و اطمینان حاصل شد که دو نفر از اعضای باند قصد دارند مقدار قابل توجهی مواد مخدر را به گیلان حمل و توزيع کنند.

فرمانده پلیس مواد مخدر گیلان گفت: بررسي هاي نشان داد كه دو نفر از قاچاقچيان اصلي اين باند با دو دستگاه خودروي سمند از استان خارج و قصد انتقال مواد مخدر از اصفهان به اين منطقه را دارند.

وی بيان داشت: ماموران بعد از چند روز انتظار متوجه شدند كه يكي از اين اين دو قاچاقچي با يك دستگاه خودرو پرايد و قاچاقچي ديگر به همراه شخص ديگر با يك دستگاه خودرو سمند تحت عنوان اسكورت وارد استان شدند.

صمدي اظهار داشت: اكيپ هاي عملياتي قبل از هرگونه فعل و انفعال اين قاچاقچيان را در انحصار خود قرار داده و با رعايت اصول ايمني خودرو هاي آنان را توقيف و دو سرنشين را دستگير كردند.

وي اذعان داشت: اكيپ هاي عملياتي در بازرسی از خودروي پرايد مقدار 10 کیلو مواد مخدر ازنوع تریاک كه به روش  ماهرانه اي در داخل سپر خودرو جاساز ضده بود کشف و ضبط كردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اعلام اينكه سه نفر از اعضای باند با تشكيل پرونده به مقامات قضایی معرفي شدند، يادآورشد: پلیس مبارزه بامواد مخدر از هيچ كوششي در زمينه برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر فروگذار نخواهد كرد.

 

کد مطلب 2172994

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