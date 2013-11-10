اجرای مجالس تعزیه "بکر" برای اولین بار در سطح شمالغرب کشور

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم از سوی گروه هنری و نمایشی " ایلقاد " به مدت سه روز در مکانهای مختلف شهر ارومیه برگزار می شود افزود: این گروه به سرپرستی و کارگردانی وحید حصاری به مناسبت ایام سوگواری سید و سرور شهدا امام حسین (ع) مجالس تعزیه گردانی " بکر" را در مکانهای مختلف ارومیه اجرا می کند.

وی عناوین این مجالس را در مدت سه روز وداع علی اکبر (ع)، امان نامه حضرت ابوالفضل، احوالات شب عاشورا، وداع امام حسین (ع)، مجلس عبدالله بن الحسین (ع) و مجلس قتلگاه عنوان کرد و اظهارداشت: این مجالس از 21 تا 23 آبان ماه امسال در مکان های مختلف سطح شهر ارومیه برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی ادامه داد: همچنین این مجالس بصورت نمایش خیابانی از روز دوشنبه هفته جاری در ساعت 20 شب در خیایان وکیلی خیابان علوی و ابتدای خیابان نسیم، روز سه شنبه ساعت 15 بعدازظهر در شهرستان نقده اجرا می شود.

وی یاد آور شد: روز چهارشنبه ساعت 10 صبح نیز این مجالس در محل پادگان شهید آبشناسان قوشچی تیپ41 و بعدازظهر همان روز از ساعت 15 در خیابان وکیلی خیابان علوی ابتدای خیابان نسیم ارومیه و ساعت 20 شب چهارشنبه در محل شهرک شهریار جنب مسجد امام خمینی (ره) ، روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در شهرک شهریار ارومیه برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در ادامه برپایی نمایشگاه های کتاب در شهرستانهای استان با محوریت قیام حسینی را از دیگر برنامه های بزرگداشت مقام والای شهدای دشت کربلا اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه های کتاب در شهرستان همزمان با هفته کتاب اما با محوریت قیام حسینی برپا شده اند.

حجت الاسلام کریمی حمایت از مولفین، نویسندگان و شعرا که در زمینه اهل بیت فعالیت می کنند را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد و افزود: همزمان با ماه محرم کتابها، تالیفات و مجموعه اشعارومداحی هنرمندانی که در زمینه اهل بیت فعالیت می کنند با هدف حمایت توسط اداره کل خریداری و در اختیار هیئت های مذهبی قرار می گیرد.