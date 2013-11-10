آمارگیری از 4000 واحد مسکونی روستایی در خراسان چنوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری، با بیان اینکه طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی به عنوان اولین استان کشور در خراسان جنوبی پایان یافته است، اظهارداشت: این طرح در استان 15 آبان ماه به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور 20 مهرماه آغاز شده است، افزود: در این طرح 60 نفر به طور مسقیم و غیرمستقیم همکاری کردند.

حسینی سهمیه استان در طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی را چهار هزار و 712 واحد مسکونی عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد واحد روستایی در 308 آبادی به صورت نمونه انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح بیشترین واحدهای نمونه گیری شده در شهرستانهای قاین و زیرکوه با 633 واحد در 64 نمونه بوده است، افزود: همچنین شهرستان های بیرجند و خوسف با 625 واحد نمونه در 68 آبادی بیشترین سهم نمونه گیری را به خود اختصاص داده اند.

حسینی با بیان اینکه طرح آمارگیری ویژگی های مسکن به منظور ساماندهي مسكن روستايي هر پنج سال یکبار انجام می شود، عنوان کرد: در این طرح ویژگی های فنی و نوع معماری در روستاها از بارزترین اهداف طرح است.

وی شناخت ويژگي هاي عمومي روستاها، شناخت تغييرات ايجاد شده در واحدهاي مسكوني روستايي، تعيين ويژگي هاي فني و تخصصي براي واحدهاي روستايي و دسترسي به اطلاعات روز براي برنامه ريزيهاي كلان را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

معاون بازسازی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این طرح مشخصات فنی تخصصی واحدهای مسکونی برررسی شده است، یادآور شد: در این طرح 45 متغیر کمی و کیفی مسکن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.