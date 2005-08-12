5/1 ميليون تن مرغ و 820 هزار تن گوشت قرمز تا پايان برنامه چهارم توليد مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" از كرج، سيد كاظم طباطبايي در اولين همايش ملي علوفه كشور افزود : بازرگاني محصولات و كمبود نقدينگي از ديگر مشكلات بخش محصولات دامي كشور است كه برنامه ريزي صحيح در زمينه توليد گياهان علوفه اي مي تواند به ياري اين بخش بشتابد و بخش اعظم مسائل را حل كند .

طباطبايي با اشاره به رشد 6/28 درصدي محصولات دامي كشور در برنامه چهارم توسعه كشور تصريح كرد : در پايان برنامه چهارم توسعه كشور توليد 920 هزار تن گوشت قرمز ، بيش از يك ميليون و 500 هزار تن مرغ ، 9 ميليون و 500 هزار تن شير ، 800 هزار تن تخم مرغ و 40 هزار تن عسل پيش بيني شده است كه محقق شدن اين ارقام تا حدي زيادي وابسته به توليد علوفه ، برنامه ريزي اصولي ، اجراي صحيح تصميمات و نيز استفاده از نظرات كارشناسان ، محققان واستادان دانشگاه است.

وي خاطر نشان كرد : براساس آمارهاي موجود،حدود 10 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در سال جاري در كشور توليد شده است كه اين ميزان 6 درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت .