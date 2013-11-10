حل مشکل اینترنت خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران

دکتر موسی عنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلاتی که به دانشجویان کوی دانشگاه تهران اختصاص داده می شود گفت: دانشجویان کوی می توانند از تسهیلاتی مانند سایت کامپیوتر، کتابخانه، فضای وزرشی و اینترنت به صورت رایگان استفاده کنند.

وی ادامه داد: حتی برخی امکانات بهداشتی رفاهی مانند رخت شور خانه را در دست اقدام و احداث داریم که تا پایان ماه جاری افتتاح می شود.

مدیرکل کوی دانشگاه تهران افزود: دانشجویان در رابطه با اینترنت خواستار پهنای باند و افزایش سرعت هستند و گرنه دسترسی به اینترنت وجود دارد.

وی ادامه داد: در خوابگاه‌های سطح شهر دو ساختمان از نظر دسترسی به اینترنت دارای مشکل هستند که تلاش می کنیم در نیمه اول سال جاری این مشکل را حل کنیم.

عنبری تاکید کرد: بنابراین در حوزه اینترنت مشکل ما، سرعت اینترنت است و گرنه از باب دسترسی به آن مشکل ما خیلی کم است.

وی از دیگر تسهیلات دانشگاهی به ارایه خدمات مرکز مشاوره اشاره کرد که به صورت شبانه روزی به دانشجویان خدمات ارایه می دهد همچنین مرکز بهداشت کوی نیز به صورت شبانه روزی به همه نیاز دانشجویان در حد بضاعت پاسخ داده می شود.