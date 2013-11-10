حجت الاسلام سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه محرم ماه حزن و اندوه اهل بیت است و در روایات اسلامی آمده است که ائمه معصومین(ع) در ماه محرم نمی خندیدند و برای برگزاری مراسم عزای سید و سالار شهیدان اهتمام ویژه ای داشتند.



معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا افزود: امامان معصوم به شاعرانی که درباره حادثه کربلا و مصائب اهل بیت(ع) شعر می سرودند، پاداش ویژه می دادند و اصحاب و یاران خود را نیز به بزرگداشت حادثه عاشورا توصیه می کردند.



وی ادامه داد: هر حادثه و حماسه ای هر چند اصیل و مبتنی بر حقایق استوار باشد، اگر دستخوش تحریف ها و بدعت ها قرار گیرد و مجموعه ای خرافات در آن رخنه کند یا به طور صحیح مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگیرد نه تنها از ایفای نقش اصلی خود باز می ماند، بلکه به تدریج از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به ضد خود تبدیل می شود.



حسینی ادامه داد: در این میان، حادثه ای همانند حماسه جاودانه کربلا که ماهیت ضد استبدادی و هویت عدالت طلبی وویژگی ظلم ستیزی دارد، ایجاب می‌کند که حکومت های ظلم و جور برای رسیدن به مصالح و منافع خود در تخریب و تحریف محتوای این واقعه عظیم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.



وی با بیان اینکه عزاداری برای سیدالشهدا (ع) نه تنها بدعت نیست بلکه بیعت مجدد با سیره نبی مکرم اسلام(ص) است، اضافه کرد: وهابیتی که عزاداری برای امام حسین(ع) را بدعت معرفی می‌کند در حقیقت به ساحت قدسی پیامبر (ص) توهین می‌کند.



این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تنها عزاداری برای واقعه عاشورا در شرایط کنونی امری لازم نیست بلکه باید تلاش شود بصیرت جامعه درباره نحوه رخداد این حادثه تاریخی نیز افزایش یابد.



این مسئول تأکید کرد: واقعه عاشورا که پیامهایی چون ولایت پذیری، احترام متقابل، اقامه نماز، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، ایثارگری و شهادت و در نهایت عزت و سربلندی را به همراه داشت و سالیان سال است که نسل به نسل در میان تمامی مسلمان جهان روایت شده است نباید با افزودن مطالب بدون اساس دچار تحریف شود.



وی بیان داشت: ترویج فرهنگ عاشورا در میان جوانان، سبب تقویت ایمان، ایثار و گذشت در آنان خواهد شد و نسل جوان با آگاهی از هدف و راه امام حسین (ع) راه درست زندگی کردن را خواهند آموخت.



معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین – پیشوا با تشریح برنامه های این داشنگاه در ماه محرم اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در ورودی دانشکده به همراه پرسش و پاسخ به مسائل دانشجویان، برگزاری نمایشگاه کتاب و اهداء هدیه به شرکت کنندگان در مسابقه نمایشگاه به همراه نصب بنر و استند با همکاری بسیج دانشجویی، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در دهه اول ماه محرم در مسجد امام جعفر صادق(ع)، راه اندازی ایستگاه صلواتی در دانشکده ادبیات به همت کانون قرآن و عترت و بسیج دانشجویی واحد، از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: سیاه پوش کردن نمازخانه و راهروهای ورودی دانشگاه، انتشار وی‍ژه نامه “تربت تشنه” ویژه ماه محرم، غبارروبی و نظافت نمازخانه های واحد به مناسبت فرارسیدن ماه های محرم و صفر، سخنرانی در روزهای ماه محرم هر روز با موضوعات جدید در نمازخانه و مسجد واحد، برگزاری مراسم سینه زنی هیئت دانشجوئی در دانشگاه و اعزام دانشجویان به مزار شهدای گمنام شهرستان پیشوا با همکاری بسیج دانشجویی و برگزاری کارگاه آسیب شناسی عزاداری ماه محرم درسالن کنفرانس مسجد امام صادق (ع) دانشگاه از دیگر برنامه های اجرا شده در ماه محرم است.