حضور بانوي دونده همداني در مسابقات دووميداني پيشكسوتان جهان

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاحيه رقابت هاي دووميداني پيشكسوتان جهان در برزيل انجام شد و ايران رئوفي از همدان در اين مسابقات حضور پيدا كرد.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: ايران رئوفی دوومیدانی کار پیشکسوت همدانی تنها ایرانی حاضر در مراسم افتتاح مسابقات دوومیدانی پیشکسوتان جهان بود.

وي بيان داشت: افتتاحیه این رقابت ها در استادیوم سوجی پا، شهر پروتواگرا کشور برزیل برگزار شد و تنها ورزشکار ایرانی حاضر در این رقابتها ایران رئوفی از همدان بود که پرچم مقدس ایران راحمل کرد .

چاروسايي اضافه كرد: این بانوي همداني در مسابقات دوومیدانی 5 هزار متر با 25 نفر به رقابت پرداخت و توانست در رده دهم جهان قرار گیرد.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: برای شرکت کنندگان در این رقابت ها حضور در مسابقات جهانی به عنوان نماینده کشورشان از اهمیت بیشتری برخوردار بود و حاضرین به کسب مقام در مرحله دوم اهمیت می دادند.

وي گفت: این بانوی دونده همدانی در رقابت های 5 هزار متر پیاده روی در بین 18 شرکت کننده در ورزشگاه پوک با دو خطای سهوی در رده ی هشتم قرار گرفت.

