محرم فرصتی برای نشر فرهنگ عاشورا و معرفت بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا رمضانی ظهر امروز در نشست صمیمی با مدیر کل صدا و سیمای مرکز گیلان با بيان اينكه پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار مروج رحمت در ميان بشريت هستند، افزود: اين رحمت در واقعه عاشورا به نقطه اوج خود رسید.

وی همچنین ماه محرم را فرصتي برای نشر فرهنگ عاشورا دانست و اظهارداشت: نكته قابل توجهي كه همگان بايد به این مهم اذعان داشته باشند راجع به دانايي نسبت به فلسفه عاشورا است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: فلسفه عاشورا منوط به عزاداري براي امام حسين علیه السلام و گريه زاري براي این امام همام نیست بلكه بايد منش انساني، فقهي، كرامت و غیره حضرت سید الشهدا را الگو و سرمشق قرار داد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان نیز در این نشست گفت: صدا و سیما برحسب وظیفه ذاتی خود تلاش دارد تا با پخش ويژه‎ برنامه‎ هايي درحوزه نمايش، مستند، سخنراني، مداحي، برنامه ‎هاي گفتگو محور به خوبي انديشه‏ هاي بلند در فلسفه قیام عاشورا را در بین جوانان ترويج و تبليغ کند.

محسن نصر پور عدم تمرکز هیئت های عزاداری در دهه اول محرم را یکی از مشکلات صدا و سیمای مرکز گیلان در انعکاس پخش زنده این عزاداری‌ها در رشت عنوان کرد و خواستار تمهیداتی دراین زمینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از مدیرکل صدا و سیمای استان و همکاران این مرکز به منظور تلاش در نشر فرهنگ نهضت امام حسین (ع) در برنامه های رسانه از دکور برنامه های ویژه دهه اول محرم در استودیوی سیمای مرکز گیلان نیز بازدید کرد.