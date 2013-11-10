  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

با حکم رئیس جمهور

دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری منصوب شد

دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری منصوب شد

از سوی رئيس جمهور، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به مدت چهار سال به عنوان دبير كل شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری (عتف) منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر حسن روحاني رئيس جمهور اسلامي ايران با صدور حكمی دكتر وحيد احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را به مدت چهار سال به عنوان دبير كل شورای عالی علوم ، تحقيقات و فناوری منصوب كرد.

در این حكم رئيس جمهور خطاب به دكتر احمدي آمده است : "در اجراي ماده 9 آيين نامه داخلي شورای عالی ، علوم ، تحقيقات و فناوری مصوب 3/2/1385 و بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوری، به موجب اين حكم  و براي مدت چهار سال به عنوان دبير كل شورای عالي علوم ، تحقيقات و فناوری منصوب می‌شويد."

در ادامه اين حكم آمده است : اميد است با اتكال به خداوند متعال و همكاری  ساير اعضای آن شورا ضمن بهرمندی از آرا صاحب نظران و متخصصان ذيربط ، زمينه‌های ارتقای  كيفيت سياستگذاری در زمينه‌های علوم، تحقيقات و فناوري را فراهم آوريد.

کد مطلب 2173022

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