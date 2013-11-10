تقویت اعتقادات مردم در گرو ترویج امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ملایر فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از اوامر ضروری الهی برشمرد و گفت: جامعه امروزی نیازمند ترویج این فروع دین الهی است.

وی به ابعاد فلسفه قیام عاشورا اشاره کرد و افزود: امام حسین(ع) مهمترین هدف خود را در کربلا احیای سنت رسول خدا(ص) و فریضه امر به معروف و نهی و منکر بیان کردند.

امام جمعه ملایر ابراز داشت: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شود بسیاری از مشکلات جامعه رفع می شود و مردم با امور خیر و شر آشنا شده و در مسیر درست گام بر می دارند.

وی بیان کرد: همه امور از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، عبادی و سیاسی در این فریضه خلاصه می شود همه ما وظیفه داریم در حد توان نسبت به ترویج امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنیم و اگر در این زمینه کوتاهی صورت گیرد در برابر خداوند مسئول هستیم.

حجت الاسلام فاضلیان در ادامه با بیان اینکه اعتقادات و وحدت مردم مهمترین بعد نشانه گیری دشمن است، افزود: امروز دشمن اعتقادات مردم و جوانان را نشانه گرفته و از این راه می خواهد مردم را نسبت به اسلام و نظام اسلامی بی اعتماد کند.

وی ابراز داشت: تقویت اعتقادات مردم در تقویت امر به معروف و نهی از منکر است و اگر روزی این اعتقادات دچار آسیب و تهدید شود جامعه اسلامی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی خطاب به روحانیون و مسئولان فرهنگی گفت: باید از ماه محرم به عنوان فرصتی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر بین جوانان استفاده شود و این فرصت در سخنرانی ها و عزاداریها وجود دارد.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر نیز به اقدامات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در ملایر اشاره کرد و گفت: این ستاد به همکاری بیشتر نهادها و مسئولان نیازمند است.

محمد اسکندری از تشکیل هشت کمیته زیر مجموعه این ستاد خبر داد و گفت: هر کدام از این کمیته ها باید با توجه به وظیفه خود در احیای امر به معروف و نهی از منکر اقدامات لازم را داشته و گزارش خود را به ستاد اعلام کنند.

وی این کمیته ها را شامل ادارات، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، اصناف، آموزش عالی و هیئت‌های مردمی کمیته خانواده و کارخانجات برشمرد.