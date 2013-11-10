مجلس نهم به رکورد مجلس هفتم در مخالفت با وزیر پیشنهادی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس هفتم برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سه گزینه پیشنهادی دولت نهم برای وزارت نفت رای منفی داد و چهارمین گزینه پیشنهادی را برای این وزارتخانه واجد صلاحیت دانست و به وی رای اعتماد داد.

اولین گزینه پیشنهادی دولت نهم برای وزارت نفت، علی سعیدلو بود که با ۱۰۱ رأی موافق در برابر ۱۲۳ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع موفق به راهیابی به کابینه نشد. مجلس هفتم پس از معرفی صادق محصولی به عنوان گزینه دوم دولت برای وزارتخانه استراتژیک و مهم نفت مخالفت های بسیاری کرد تا جایی که وی به رغم معرفی به مجلس به دلیل انتقاد نمایندگان و نظر منفی آنان پیش از رأی‌گیری اعلام انصراف کرد. محسن تسلطی سومین گزینه دولت نهم برای وزارت نفت بود که با ۷۷ رأی موافق در برابر ۱۳۹ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع ناکام ماند و به دولت راه نیافت. در نهایت این کاظم وزیری هامانه بود که پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، با ۱۷۲ رأی موافق، ۵۳ مخالف و ۳۴ رأی ممتنع در ۲۰ آذر ۸۴ به عنوان وزیر نفت انتخاب شد.

مجلس نهم این بار در دولت یازدهم بار دیگر داستان عدم رای اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی برای یک وزارتخانه را تکرار کرد و تعیین تکلیف برای وزارت ورزش و امور جوانان را به چهارمین انتخاب حسن روحانی برای این وزارتخانه موکول کرد.

مجلس نهم در بررسی های خود در باره کابینه یازدهم ابتدا مسعود سلطانی فر را واجد صلاحیت تصدی وزارت ورزش و امور جوانان ندانست و با 117 رای موافق، 148 رای مخالف و 18 رای ممتنع وی را از کسب مسئولیت این وزارتخانه محروم ساخت.

نمایندگان مجلس به دومین انتخاب رئیس جمهور برای وزارت ورزش و امور جوانان هم نه گفتند و سید رضا صالحی امیری را در جلسه ای جنجالی که پرونده های مختلفی طی آن مورد اشاره قرار گرفت، او را با 107 رای موافق، 141 رای مخالف و 13 رای ممتنع که آراء مثبت کمتری نسبت به گزینه اول پیشنهادی به همراه داشت، از به دست گرفتن سکان کشتی ورزش و جوانان کشور محروم کردند.

اما امروز در راند سوم بررسی های مجلس درباره سومین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و امور جوانان، بازهم طلسم تکمیل کابینه شکسته نشد و با عدم رای اعتماد نمایندگان به نصرالله سجادی حکایت تکمیل کابینه یازدهم همچنان ادامه دارد.



مجلس در جلسه رای اعتماد به سومین گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ورزش و امور جوانان با دادن 124 رای موافق، 107 رای مخالف و 22 رای ممتنع، نصرالله سجادی را واجد صلاحیت لازم برای تصدی کرسی عالی وزارت ورزش و امور جوانان ندانست و کار را به بررسی چهارمین گزینه پیشنهادی روحانی کشاند تا از حیث تعداد افرادی که برای یک وزارتخانه از مجلس رای اعتماد نمی گیرند با رکورد بررسی 4 گزینه برای یک وزارتخانه که در مجلس هفتم و دولت نهم برجای گذاشته شده بود، برابری کند. البته با این تفاوت ها که مجلس هفتم گزینه های مورد نظر دولت نهم برای یک وزارتخانه اقتصادی و حیاتی مثل نفت را واجد صلاحیت ندانست و اما مجلس نهم حساسیت بیشتری در حوزه ورزش و جوانان از خود نشان داده و گزینه های مورد نظر دولت یازدهم برای این حوزه را تاکنون مناسب ندانسته است.

یکی دیگر از تفاوت های رکورد برجای گذاشته شده در مجلس هفتم و نهم این است که در مجلس هفتم یکی از وزیران پیشنهادی به دلیل حساسیت و انتقادهای فراوان نمایندگان پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد در صحن علنی انصراف خود را از تصدی وزارت نفت اعلام کرد.

اکنون محمود گودرزی، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران که از سال 87 این مسئولیت را برعهده گرفته است به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس معرفی شده است و تا سه شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد که مجلس به وی برای تصدی عنوان عالی وزارت ورزش اعتماد خواهد کرد و یا رکورد جدیدی در بررسی گزینه های پیشنهادی برای یک وزارتخانه از خود بر جای خواهد گذاشت.