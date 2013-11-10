نظارت هفت اکیپ دامپزشکی قم بر ذبح دام در روزهای تاسوعا و عاشورا

محمدمهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اداره کل دامپزشکی استان قم همزمان با روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در خصوص ذبح بهداشتی دام های نذری گفت: این اداره کل از ساعت هفت صبح تا ساعت 13 بعد از ظهر روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با استفاده از توان نیروهای خود بر امر ذبح بهداشتی دام های نذری در سطح استان نظارت می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس اداره کل دامپزشکی استان قم با بهره گیری از سه اکیپ ثابت و چهار اکیپ سیار متشکل از سه دکتر دامپزشک، هفت بازرس فراورده های خام دامی و 2 ناظر ذبح شرعی نسبت به خدمات ویژه و نظارت های بهداشتی در کشتار دام های نذری در سطح استان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

مدیر کل دامپزشکی استان قم با تاکید بر این که تا حد ممکن شهروندان ذبح دام را در کشتارگاه ها انجام دهند، بیان داشت: همچنین کارشناسان این اداره کل از ساعت پنج و 30 دقیقه صبح الی 13 بعد از ظهر روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برای نظارت بهداشتی بر ذبح دام در کشتارگاه های دام مستقر خواهند بود.

گشت زنی اکیپ‌های سیار دامپزشکی قم در مسیر دسته های عزاداری

وی با بیان این که اکیپ های سیار اداره کل دامپزشکی قم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اقدام به گشت زنی در مسیرهای دسته های عزاداری خواهند کرد، اضافه کرد: علاوه بر این ما آمادگی داریم تا در صورت تماس متولیان هیئت ها با شماره تلفن 1512 نسبت به اعزام اکیپ های نظارتی به هیئات اقدام کنیم.

رفیعی یادآور شد: ما از همه شهروندان و مسئولان هیئت های مذهبی تقاضا داریم به جهت جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام بعد از ذبح دام های نذری، گوشت های استحصال شده را پس از 24 ساعت نگهداری در دمای صفر تا چهار درجه مصرف نمایند.

