شاخص کل77 هزار واحدی شد/ رکورد جدید بورس به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار امروز در جریان معاملات از مرز 77 هزار واحد عبور کرد و رکورد تازه ای را در تاریخ بورس کشور به ثبت رساند.

این در حالی است که شاخص کل بورس صبح امروز در جریان معاملات روندی نزولی را در پیش گرفته بود و رشد منفی را تجربه کرد اما در نهایت با بازشدن نماد معاملاتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 358 واحد رشد کرد و از رقم 77 هزار واحد گذشت.

بر این اساس سی و نهمین رکورد شاخص کل بورس ثبت شد و ارزش کل بازار سرمایه به 377 هزار میلیارد تومان رسید.

گفتنی است: شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرد.