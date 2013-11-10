10 هزار ورزشکار در المپیاد ورزشی طلای سبز رفسنجان شرکت کردند

علی رویگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در المپیاد ورزشی طلای سبز با حضور بیش از 10 هزار ورزشکار شهرستان رفسنجان از 30 مهر ماه آغاز شده و تاکنون در برخی رشته های تیمی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این المپیاد دومین دوره المپیاد ورزشی در رفسنجان بود، افزود: با توجه به تجربه برگزاری نخستین دوره المپیاد در سال 88 سعی بر این شد که به نحو احسن المپیاد برگزار شود البته با توجه به کمبود بودجه بیشتر هزینه ها بر دوش هیئت های ورزشی بود.

به گفته رویگر این المپیاد در 24 رشته مخصوص آقایان و 16 رشته مخصوص خانمها برگزار شده است و قهرمانان و برترینهای این المپیاد به المپیاد کرمانیان در استان اعزام خواهند شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رفسنجان تصریح کرد: بیشتر ورزشکاران و خانواده های آنها از نحوه برگزاری المپیاد در رشته های مختلف ابراز رضایت داشتند.

