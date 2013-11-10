پرونده قضات کهریزک در شعبه 9 دیوان عالی کشور/ وقت رسیدگی مشخص نشده است

محمد اصلانی وکیل حداد یکی از متهمان پرونده قضات تعلیق شده کهریزک به مهر اظهار داشت: پس از اعتراض به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری پرونده برای رسیدگی به اعتراضات به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

وی افزود: هفته گذشته برای بررسی آخرین وضعیت پرونده به دیوان عالی کشور رفتم که مشخص شد پرونده برای رسیدگی به شعبه 9 دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

وکیل حداد ادامه داد: هنوز زمان رسیدگی به پرونده مشخص نشده است.

پرونده سه قاضی تعلیق شده ماجرای کهریزک پس از 11 جلسه محاکمه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و صدور حکم محکومیت، برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.