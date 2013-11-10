504 میلیارد ریال سهم دولتی در بازار سرمایه فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در نیمه اول آبان امسال 160 میلیون و 938 هزار سهم دولتی به ارزش 504 میلیارد و 493 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد.

از این میزان سهام، 115 میلیون و 423 هزار سهم بانک تجارت به ارزش 343 میلیارد و 223 میلیون ریال و 2 میلیون و 500 هزار سهم ایران ترانسفو به ارزش 12 میلیارد و 554 میلیون ریال در مدت زمان یاد شده در بورس به فروش رسید.

همچنین در نیمه اول هشتمین ماه امسال، 32 میلیون و 848 هزار سهم بانک ملت به ارزش 87 میلیارد و 713 میلیون ریال و 3 میلیون سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ارزش 51 میلیارد و 375 میلیون ریال در بورس فروخته شد.

در این مدت 67 هزار سهم پالایش نفت تبریز به ارزش یک میلیارد و 876 میلیون ریال و 7 میلیون و 98 هزار سهم بانک صادرات به ارزش 7 میلیارد و 752 میلیون ریال روی میز بورس رفته است.