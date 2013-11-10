معرفی هیئت مدیره انجمن صدای سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صدای سینمای ایران در تاریخ 14 آبان ماه، اولین جسله رسمی هیئت مدیره با حضور اعضای اصلی، بازرس و بازرس علی البدل برای اجرای ماده 45 اساسنامه در تاریخ 18 آبان ماه در محل دائمی انجمن واقع در خانه سینما تشکیل شد .

در این جلسه با تشکر از فعالیت های اعضای هیئت مدیره دوره قبل انجمن از جمله امیرحسین سحر خیز ، رضا نریمی زاده ، امیر حسین قاسمی و علیرضا علویان مقرر شد بر اساس مفاد ماده 45 اساسنامه انجمن نسبت به انتخاب هئیت رئیسه جدید اقدام بعمل آید که متعاقب آن با اکثریت مطلق آرا محمود سماک باشی به عنوان رئیس، بهمن اردلان به عنوان نایب رئیس، بهمن حیدری به عنوان خزانه دار، یدالله نجفی به عنوان منشی و مازیار شیخ محبوبی به عنوان سخنگو و مسئول روابط عمومی انجمن صدای سینمای ایران انتخاب شدند.

همچنین مقرر شد از این تاریخ، کلیه اخبار و اطلاعات صنف فقط از طریق روابط عمومی و سخنگوی انجمن منتشر شود، در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی متوجه انجمن صدای سینمای ایران نخواهد بود .

انجمن صدای سینمای ایران در دور جدید ماموریت خود امیدوار است بتواند ضمن توجه به کلیه شرایط و ضوابط اجرایی نسبت به وظایف محوله با دقت نظر به اهداف بلندمدت اقدام کند تا مسیر پیش‌رو برای دستیابی هرچه بیشتر و بهتر صدای سینمای کشور بوجود آید.