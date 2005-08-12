شهرداري كرج كيوسك ها را به افراد نيازمند واگذار نمي كند

شهناز قرباني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج گفت : دكه هاي موجود در شهر كرج بر اساس قوانين و ضوابط خاصي ايجاد شده و برهمين اساس دكه ها بايد در اختيار افراد نيازمند قرار داده شود كه متأسفانه در كرج بيشتر اين دكه ها دراختيار افراد چند شغلي قرار گرفته است .

وي افزود : در شهر كرج با دكه هايي مواجه مي شويم كه 10 تا 20 سال در اختيار فردي قرار گرفته كه داراي چند شغل و درآمد است و به دليل داشتن رابطه با شهرداري نسبت به دكه ها احساس مالكيت نيز دارد.

قرباني خاطر نشان كرد : بارها افراد نيازمند از شوراي شهر درخواست كرده اند كه دكه اي در اختيار آنها قرار گيرد تا مخارج خود و خانواده هايشان را تامين كنند كه در اين ميان چند جانباز جنگ تحميلي نيز بوده اند، اما به دليل بي عدالتي هاي موجود از سوي شهرداري اين امر امكان پذير نيست .

عضو شوراي اسلامي شهر تصريح كرد : در بررسي هاي انجام شده 28 دكه شناسايي شده اند كه طرف قرارداد شهرداري نيستند.

قرباني خواهان لغو قراردادهاي ناعادلانه شهرداري در مورد دكه ها و ارائه ليست صاحبان دكه هاي كرج توسط شهرداري به شوراي شهر شد .