به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم خطاب به مردم این روستا گفت: به واسطه کار خیری که در اهدای زمین این خانه عالم انجام داده اید، این خانه در روستا ساخته شده و در آینده ای نزدیک یکی از روحانیون در روستای یکه باغ استقرار می‌یابد که اثرات تبلیغ دین به نفع اهالی روستا و خانواده ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده در ادامه به اهمیت و جایگاه والای مشارکت مردم در فعالیت های فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و از اهالی روستا خواست با روحانی مستقری که معرفی می‌شود بیشتری همکاری را داشته باشند.

علی کرم جلالوند معاون اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم به تشریح نحوه ساخت این خانه عالم پرداخت.

وی ضمن قدردانی از اعضای شورای اسلامی روستای یکه باغ که در اهدای زمین این خانه عالم مشارکت خوبی داشتند ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مشارکت ها برنامه های متنوع فرهنگی و دینی در این روستا اجرا شود.

در پایان این مراسم خانه عالم روستای یکه باغ به دست پدر یکی از شهدای روستا به بهره برداری رسید.

این خانه عالم در زمینی به مساحت 216 متر مربع، زیربنای 100 متر مربع و با هزینه 85 میلیون تومان ساخته شده است.