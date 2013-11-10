برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم درخدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان خدابنده افزود: برگزاری مسابقات قرآن کریم باعث ایجاد فضای قرآنی و معنوی در جامعه می‌شود.



وی گفت: کشف استعداد‌‍‌های قرآنی و پرورش آن‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در جامعه به ویژه بین جوانان در راستای قرآن و قرآن‌پژوهی از جمله اهداف برگزاری مسابقات قرآن کریم است.



رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده با اشاره به حضور داوران برجسته استان در این سری از مسابقات در شهرستان خدابنده تاکید کرد: این دوره از مسابقات با حضور 450 نفر از خواهران و برادران برگزار شد.



حجت الاسلام محمدی افزود: رشته‌های این دوره مسابقات شامل قرائت، ترتیل، حفظ یک جزء، دو و نیم جزء، پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم است.



وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات در دو گروه سنی زیر شانزده سال و بالای 16 سال برگزار می شود گفت: نفرات برتر این دوره به مسابقات استانی راه پیدا خواهند کرد.

آمادگی زنجان برای میزبانی از گردشگران مذهبی

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه زنجان ،از آمادگی شهر زنجان برای میزبانی از گردشگران مذهبی خبر داد.

حجت ‌السلام فخرالدین خدابنده‌لو افزود: طرح بصیرت عاشورایی برای سومین سال متوالی در امامزادگان استان برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برپایی خیمه‌های معرفت در برخی از امامزادگان شاخص استان افزود: این خیمه‌ها دارای سه غرفه است.



معاون فرهنگی اوقاف زنجان، ایستگاه مشاوره را مخصوص تمام سنین دانست و گفت: در این خیمه افراد می‌توانند با کارشناسان به پرسش و پاسخ بپردازند و در مورد هر موضوعی که مورد علاقشان است بحث و گفت‌و‌گو کنند.



حجت الاسلام خدابنده لو از آموزشی بودن غرفه کودکان و نوجوانان خبر داد و تاکید کرد: نقاشی، قرآن بخوانیم و داستان بخوانیم و جایزه بگیریم از برنامه‌های این غرفه است.

وی با اشاره به اینکه غرفه تبلیغات با هدف ترویج اهداف امام حسین (ع) در واقعه عاشورا بر پا می‌شود تاکید کرد: در این غرفه از طریق پاورپوینت، صدا و اسلاید به تبیین فرهنگ عاشورایی مبادرت خواهد شد.



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه زنجان از آمادگی مساجد و امامزادگان برای استقبال از گردشگران مذهبی خبر داد و گفت: حسینیه که به نحوی زیر نظر اوقاف است از مدت‌ها پیش برای اسکان مهمانان دسته حسینیه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است.